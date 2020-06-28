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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1467146814691470

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

juristkostya написав:
  freeze написав:
Молодые то молодые, можно и без симптомов бегать, но вирус то должен как то определяться при тесном общении у членов семьи.

Очередное подтверждение, что опасность сильно преувеличивается ...


Не вяжется с известными фактами, в Черновицкой области какая то Клава пол села заразила всего по разу обежав с подарочками соседей после возвращения с заработков.
А тут тесное совместное проживание.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:53

  freeze написав:
juristkostya написав:
  freeze написав:
Молодые то молодые, можно и без симптомов бегать, но вирус то должен как то определяться при тесном общении у членов семьи.

Очередное подтверждение, что опасность сильно преувеличивается ...


Не вяжется с известными фактами, в Черновицкой области какая то Клава пол села заразила всего по разу обежав с подарочками соседей после возвращения с заработков.
А тут тесное совместное проживание.

Фриз, да всё вы понимаете и я вначале сомневалась т.к. примета со здоровьем не шутят, но теперь... Хотя понимаю, кто ж тогда знал что западную Украину зальёт и в Киеве дом бабахнет. Вот и забыли случайно :)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:56

  freeze написав:
juristkostya написав:
  freeze написав:
Молодые то молодые, можно и без симптомов бегать, но вирус то должен как то определяться при тесном общении у членов семьи.

Очередное подтверждение, что опасность сильно преувеличивается ...


Не вяжется с известными фактами, в Черновицкой области какая то Клава пол села заразила всего по разу обежав с подарочками соседей после возвращения с заработков.
А тут тесное совместное проживание.

Надо бы посмотреть круг заражённых в разрезе возраста. Вполне может этим объясняться: там группа риска, здесь молодые, хорошо питающиеся и т.п.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 19:00

  freeze написав:
pesikot написав:Кстати, что-то совершенно не слышно о Елене Зеленской.
Хотя бы что-нибудь формальное, но полная тишина.


Все таки странноватая история.
В семье, проживающей вместе, заболела одна жена, а двое детей, муж как огурчики. Жена, что детей и мужа не целовала, или они дома из одноразовой посуды едят и ходят в респираторах и перчатках. У жены воспаление легких, или по крайней мере так сказали, а муж записывает веселое видео, подстебывая дальнобойщиков.

первый заболевший приехал с женой на бусике из европы, она не заразилась...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 19:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:2. Зеленский (и его жена) "такие как все", и их касаются "актуальные проблемы сьогодення". Хотя с этой целью как не очень получается, т.к. мы не знаем где она лечится (обещали же "без ылитных палат")


та в феофании она лечится. еще неделю назад лично по зомбоящику, вроде на 112, слышал от "слуги народа" какой-то. Был даже встречный вопрос ведущих, а есть ли там лечение короновирусников - ответили да. И всё. Странно, что это никто, нигде не написал и не знает.


https://kyiv.ukrainianwall.com/43222-14 ... ervoy-ledi
Ее имени нет ни в одном в списке пациентов, заразившихся COVID-19 медучреждений Киева. Она не числится даже в списках пациентов ЦКБ Феофании. Вся информация о ее болезни на COVID-19 и госпитализации в Александровскую больницу поступает лишь из публикаций в Сети.

Не пишут - значит не хотят светить лишний раз эти самые элитные палаты - президент же честный.
Так я поверю что она лежит в обычной больничке в палате с 5 людьми, ога. :mrgreen:

А возможно, после шутки самого Зе о том, что он хотел переболеть сам, вполне возможно решили пустить фейк про болезнь жены - пусть пипл переживает. Что, не знаете их?
Alex2007
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