freeze написав: Молодые то молодые, можно и без симптомов бегать, но вирус то должен как то определяться при тесном общении у членов семьи.
Очередное подтверждение, что опасность сильно преувеличивается ...
Не вяжется с известными фактами, в Черновицкой области какая то Клава пол села заразила всего по разу обежав с подарочками соседей после возвращения с заработков. А тут тесное совместное проживание.
Фриз, да всё вы понимаете и я вначале сомневалась т.к. примета со здоровьем не шутят, но теперь... Хотя понимаю, кто ж тогда знал что западную Украину зальёт и в Киеве дом бабахнет. Вот и забыли случайно
pesikot написав:Кстати, что-то совершенно не слышно о Елене Зеленской. Хотя бы что-нибудь формальное, но полная тишина.
Все таки странноватая история. В семье, проживающей вместе, заболела одна жена, а двое детей, муж как огурчики. Жена, что детей и мужа не целовала, или они дома из одноразовой посуды едят и ходят в респираторах и перчатках. У жены воспаление легких, или по крайней мере так сказали, а муж записывает веселое видео, подстебывая дальнобойщиков.
первый заболевший приехал с женой на бусике из европы, она не заразилась...
Вкладчик1234 написав:2. Зеленский (и его жена) "такие как все", и их касаются "актуальные проблемы сьогодення". Хотя с этой целью как не очень получается, т.к. мы не знаем где она лечится (обещали же "без ылитных палат")
та в феофании она лечится. еще неделю назад лично по зомбоящику, вроде на 112, слышал от "слуги народа" какой-то. Был даже встречный вопрос ведущих, а есть ли там лечение короновирусников - ответили да. И всё. Странно, что это никто, нигде не написал и не знает.
Ее имени нет ни в одном в списке пациентов, заразившихся COVID-19 медучреждений Киева. Она не числится даже в списках пациентов ЦКБ Феофании. Вся информация о ее болезни на COVID-19 и госпитализации в Александровскую больницу поступает лишь из публикаций в Сети.
Не пишут - значит не хотят светить лишний раз эти самые элитные палаты - президент же честный. Так я поверю что она лежит в обычной больничке в палате с 5 людьми, ога.
А возможно, после шутки самого Зе о том, что он хотел переболеть сам, вполне возможно решили пустить фейк про болезнь жены - пусть пипл переживает. Что, не знаете их?