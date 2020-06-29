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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1468146914701471>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

juristkostya написав:
  freeze написав:
Молодые то молодые, можно и без симптомов бегать, но вирус то должен как то определяться при тесном общении у членов семьи.

Очередное подтверждение, что опасность сильно преувеличивается ...


Не вяжется с известными фактами, в Черновицкой области какая то Клава пол села заразила всего по разу обежав с подарочками соседей после возвращения с заработков.
А тут тесное совместное проживание.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:53

  freeze написав:
juristkostya написав:
  freeze написав:
Молодые то молодые, можно и без симптомов бегать, но вирус то должен как то определяться при тесном общении у членов семьи.

Очередное подтверждение, что опасность сильно преувеличивается ...


Не вяжется с известными фактами, в Черновицкой области какая то Клава пол села заразила всего по разу обежав с подарочками соседей после возвращения с заработков.
А тут тесное совместное проживание.

Фриз, да всё вы понимаете и я вначале сомневалась т.к. примета со здоровьем не шутят, но теперь... Хотя понимаю, кто ж тогда знал что западную Украину зальёт и в Киеве дом бабахнет. Вот и забыли случайно :)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:56

  freeze написав:
juristkostya написав:
  freeze написав:
Молодые то молодые, можно и без симптомов бегать, но вирус то должен как то определяться при тесном общении у членов семьи.

Очередное подтверждение, что опасность сильно преувеличивается ...


Не вяжется с известными фактами, в Черновицкой области какая то Клава пол села заразила всего по разу обежав с подарочками соседей после возвращения с заработков.
А тут тесное совместное проживание.

Надо бы посмотреть круг заражённых в разрезе возраста. Вполне может этим объясняться: там группа риска, здесь молодые, хорошо питающиеся и т.п.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 19:00

  freeze написав:
pesikot написав:Кстати, что-то совершенно не слышно о Елене Зеленской.
Хотя бы что-нибудь формальное, но полная тишина.


Все таки странноватая история.
В семье, проживающей вместе, заболела одна жена, а двое детей, муж как огурчики. Жена, что детей и мужа не целовала, или они дома из одноразовой посуды едят и ходят в респираторах и перчатках. У жены воспаление легких, или по крайней мере так сказали, а муж записывает веселое видео, подстебывая дальнобойщиков.

первый заболевший приехал с женой на бусике из европы, она не заразилась...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 19:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:2. Зеленский (и его жена) "такие как все", и их касаются "актуальные проблемы сьогодення". Хотя с этой целью как не очень получается, т.к. мы не знаем где она лечится (обещали же "без ылитных палат")


та в феофании она лечится. еще неделю назад лично по зомбоящику, вроде на 112, слышал от "слуги народа" какой-то. Был даже встречный вопрос ведущих, а есть ли там лечение короновирусников - ответили да. И всё. Странно, что это никто, нигде не написал и не знает.


https://kyiv.ukrainianwall.com/43222-14 ... ervoy-ledi
Ее имени нет ни в одном в списке пациентов, заразившихся COVID-19 медучреждений Киева. Она не числится даже в списках пациентов ЦКБ Феофании. Вся информация о ее болезни на COVID-19 и госпитализации в Александровскую больницу поступает лишь из публикаций в Сети.

Не пишут - значит не хотят светить лишний раз эти самые элитные палаты - президент же честный.
Так я поверю что она лежит в обычной больничке в палате с 5 людьми, ога. :mrgreen:

А возможно, после шутки самого Зе о том, что он хотел переболеть сам, вполне возможно решили пустить фейк про болезнь жены - пусть пипл переживает. Что, не знаете их?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 20:27

  edvardd написав:
  freeze написав:
pesikot написав:Кстати, что-то совершенно не слышно о Елене Зеленской.
Хотя бы что-нибудь формальное, но полная тишина.


Все таки странноватая история.
В семье, проживающей вместе, заболела одна жена, а двое детей, муж как огурчики. Жена, что детей и мужа не целовала, или они дома из одноразовой посуды едят и ходят в респираторах и перчатках. У жены воспаление легких, или по крайней мере так сказали, а муж записывает веселое видео, подстебывая дальнобойщиков.

первый заболевший приехал с женой на бусике из европы, она не заразилась...


Дальнейшая судьба жены первого заболевшего как-то не сильно отслеживалась в прессе, с учетом того, что особенно на первые тесты было много жалоб на неточность, точнее на то, что они определяли коронавирус не всегда, можно предположить, что молодая жена была просто бессимптомна.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:27

  Кучинелли написав:
  ЛАД написав:суммарное количество интеллекта на Земле постоянно, а количество населения быстро растет.

тут ещё важно, где он сосредоточен.ну конечно же в нашем форуме :)

Достаточно сомнительное предположение. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:29

  adeges написав:
  ЛАД написав:.......
Об "основной массе" Ляшко не говорил. Естественно, далеко не все пневмонии следствие короны.


не все. но в целом лето - не самое типичное время для любых пневмоний. поэтому вне зависимости от того, что говорят (50% от ковид), правильное сравнение - это разница с средними кол-вом больничных пневмоний за предыдущие 5 лет

Насколько понял цитату, Ляшко сравнивал как раз с предыдущими периодами.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 22:36

О "перспективах" снятия ограничений - отменен Женевский автосалон 2021, который должен был пройти в марте указанного года.

The 2021 Geneva Motor Show has been canceled
https://www.theverge.com/2020/6/29/2130 ... exhibitors

PS: Олимпиада в Токио тоже, вероятно, так и не состоится. Ну либо в 2022-м пройдут и зимние, и летние игры...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 22:39

  edvardd написав:
  freeze написав:
pesikot написав:Кстати, что-то совершенно не слышно о Елене Зеленской.
Хотя бы что-нибудь формальное, но полная тишина.


Все таки странноватая история.
В семье, проживающей вместе, заболела одна жена, а двое детей, муж как огурчики. Жена, что детей и мужа не целовала, или они дома из одноразовой посуды едят и ходят в респираторах и перчатках. У жены воспаление легких, или по крайней мере так сказали, а муж записывает веселое видео, подстебывая дальнобойщиков.

первый заболевший приехал с женой на бусике из европы, она не заразилась...


Дальнейшая судьба жены первого заболевшего как-то не сильно отслеживалась в прессе, с учетом того, что особенно на первые тесты было много жалоб на неточность, точнее на то, что они определяли коронавирус не всегда, можно предположить, что молодая жена была просто бессимптомна.[/quote]


https://molbuk.ua/chernovtsy_news/19461 ... aciyi.html
edvardd
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