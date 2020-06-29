change_pm
Манипуляции властьпредержащих...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 чер, 2020 22:58
change_pm
Манипуляции властьпредержащих...
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Вів 30 чер, 2020 09:00
Дальше что ? КСУ рассмотрел и вынес решение ? Пока нет решений по постановлению КМУ - выполняйте его требования.
Додано: Вів 30 чер, 2020 09:19
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Кондиционеры и коронавирус.
Слишком упрощенная статья для обывателя. Но проблемка действительно присутствует с кондиционерами.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Вів 30 чер, 2020 09:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Статистика COVID-19 у регіонах
Всього випадків - 44 334
Нових - 706
Одужало - 19 115 (+88)
Загинуло - 1 159(+12)
Підозри - 88 961 (+796)
Вінницька область — 1 864 (+18)
Волинська область — 2 368 (+56)
Дніпропетровська область — 1 087 (0)
Донецька область — 481 (0)
Житомирська область — 1 404 (0)
Закарпатська область — 2 889 (+97)
Запорізька область — 572 (+2)
Івано-Франківська область — 2 395 (+45)
Кіровоградська область — 646 (0)
м. Київ — 5 037 (+57)
Київська область — 2 585 (+39)
Львівська область — 5 435 (+143)
Луганська область — 80 (0)
Миколаївська область — 444 (+2)
Одеська область — 1 698(+66)
Полтавська область — 314 (+2)
Рівненська область — 3 712 (+74)
Сумська область — 297 (+1)
Тернопільська область — 1 919 (+6)
Харківська область — 2 134 (+36)
Херсонська область — 191 (0)
Хмельницька область — 803 (+5)
Чернівецька область — 4 801 (+56)
Черкаська область — 642 (0)
Чернігівська область — 536 (+1)
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Вів 30 чер, 2020 09:24
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Европейский союз назвал 14 стран, гражданам которых с 1 июля будет разрешено въезжать на территорию блока. Понятно Украины в этом списке нет, как и всех наших соседей, кроме Грузии:
Не читаю Будивельника и Trast.
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