Додано: Вів 30 чер, 2020 09:41

ЛАД написав: Чем дольше читаю интернет и, в частности, форум, тем чаще вспоминаю старую то ли шутку, то ли гипотезу - суммарное количество интеллекта на Земле постоянно, а количество населения быстро растет.



Если уж на полном серьёзе рассматривается бред/истерика "крупного вирусолога"-адвоката и из этого делается вывод:

Шокуюча заява: Коронавірус щезне сам! Вакцина не потрібна! Чем дольше читаю интернет и, в частности, форум, тем чаще вспоминаю старую то ли шутку, то ли гипотезу - суммарное количество интеллекта на Земле постоянно, а количество населения быстро растет.Если уж на полном серьёзе рассматривается бред/истерика "крупного вирусолога"-адвоката и из этого делается вывод:

"Наличие образования не позволяет манипулировать людьми" Греф. Нынешний уровень образования очень низкий и это печально . По порядку все вирусы в жизненном своем цикле имеют тенденцию к ослабеванию и полному исчезновению если их не освежать периодическиПричин много основные из них , вирус мутирует и обычно ослабевает , конкурентная борьба паразитарных организмов - очень трудно закрепится там где уже кто то есть . Коллективный иммунитет в популяции . Если бы вирусы набирали силу , то о человечестве как токовом можно было за 2.5 миллиона лет забыть .Итого и этот вирус ослабеет если уже не ослабел и через определенное время будет пылится на полке истории.