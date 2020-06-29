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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1469147014711472>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 22:58

change_pm
Манипуляции властьпредержащих...
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:00

  Igneus написав:Постанова № 7 Пленуму Верховного Суду від 29 травня 2020 року "Про звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо перевірки відповідності Конституції України (конституційності) ... постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» ...:
https://supreme.court.gov.ua/supreme/pr ... lenumu_46/
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/ ... nnia_1.pdf

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Пусть свершится правосудие, даже если погибнет мир!

Дальше что ? КСУ рассмотрел и вынес решение ? Пока нет решений по постановлению КМУ - выполняйте его требования.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кондиционеры и коронавирус.
Слишком упрощенная статья для обывателя. Но проблемка действительно присутствует с кондиционерами.

https://www.bbc.com/russian/features-53178423
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 44 334
Нових - 706

Одужало - 19 115 (+88)
Загинуло - 1 159(+12)
Підозри - 88 961 (+796)

Вінницька область — 1 864 (+18)
Волинська область — 2 368 (+56)
Дніпропетровська область — 1 087 (0)
Донецька область — 481 (0)
Житомирська область — 1 404 (0)
Закарпатська область — 2 889 (+97)
Запорізька область — 572 (+2)
Івано-Франківська область — 2 395 (+45)
Кіровоградська область — 646 (0)
м. Київ — 5 037 (+57)
Київська область — 2 585 (+39)
Львівська область — 5 435 (+143)
Луганська область — 80 (0)
Миколаївська область — 444 (+2)
Одеська область — 1 698(+66)
Полтавська область — 314 (+2)
Рівненська область — 3 712 (+74)
Сумська область — 297 (+1)
Тернопільська область — 1 919 (+6)
Харківська область — 2 134 (+36)
Херсонська область — 191 (0)
Хмельницька область — 803 (+5)
Чернівецька область — 4 801 (+56)
Черкаська область — 642 (0)
Чернігівська область — 536 (+1)
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Европейский союз назвал 14 стран, гражданам которых с 1 июля будет разрешено въезжать на территорию блока. Понятно Украины в этом списке нет, как и всех наших соседей, кроме Грузии: https://bbc.in/2ZkmsbZ
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:41

  ЛАД написав:Чем дольше читаю интернет и, в частности, форум, тем чаще вспоминаю старую то ли шутку, то ли гипотезу - суммарное количество интеллекта на Земле постоянно, а количество населения быстро растет.

Если уж на полном серьёзе рассматривается бред/истерика "крупного вирусолога"-адвоката и из этого делается вывод:
Шокуюча заява: Коронавірус щезне сам! Вакцина не потрібна!

"Наличие образования не позволяет манипулировать людьми" Греф. Нынешний уровень образования очень низкий и это печально . По порядку все вирусы в жизненном своем цикле имеют тенденцию к ослабеванию и полному исчезновению если их не освежать периодически ;) Причин много основные из них , вирус мутирует и обычно ослабевает , конкурентная борьба паразитарных организмов - очень трудно закрепится там где уже кто то есть . Коллективный иммунитет в популяции . Если бы вирусы набирали силу , то о человечестве как токовом можно было за 2.5 миллиона лет забыть .
Итого и этот вирус ослабеет если уже не ослабел и через определенное время будет пылится на полке истории.
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:50

  Uppi написав:По порядку все вирусы в жизненном своем цикле имеют тенденцию к ослабеванию и полному исчезновению если их не освежать периодически


Серьёзно ? Все вирусы ослабевают ? Это так в Ютубе говорят ? Не хотите проэкспериментировать на личном примере с какими-нибудь ослабевшими и не один десяток лет атакующими человеческую популяцию вирусами Эболы или ВИЧ ?
И да, какие вирусы ослабели в результате мутаций, можно небольшой списочек, если не трудно, чтобы предметно подумать над утверждением.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:07

freeze
Вы отлично знаете, что такое случается сплошь и рядом-не теряйте своё лицо, не разгоняйте зраду.
Случай из жизни, из первых уст: у сотрудницы заболел муж, у неё результат положительный у их сына(проживают совместно, хорошая семья)- отрицательный. У 10 сотрудников (жены) - общий санузел, кухня, умывальники, посиделки, дни рождения и т.п.- у всех результат отрицательный.
Ещё в марте-апреле здесь же описывались случаи, когда у мужа корона, у жены- нет, хотя быт и постель общая. И Комаровский о таком говорил.

А почему Елена Зеленская должна лежать в общей палате? любой человек свою жену/мать/мужа/этс..., если есть возможность, тоже определит в отдельную палату и обеспечит макс хороший уход. Это нормальные отношения в нормальной семье!
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:08

  freeze написав:
  Uppi написав:По порядку все вирусы в жизненном своем цикле имеют тенденцию к ослабеванию и полному исчезновению если их не освежать периодически


Серьёзно ? Все вирусы ослабевают ? Это так в Ютубе говорят ? Не хотите проэкспериментировать на личном примере с какими-нибудь ослабевшими и не один десяток лет атакующими человеческую популяцию вирусами Эболы или ВИЧ ?
И да, какие вирусы ослабели в результате мутаций, можно небольшой списочек, если не трудно, чтобы предметно подумать над утверждением.

Мороз вы хотите поговорить предметно , боюсь как обычно сдуетесь на первом же конкретно заданном вопросе . Как с лекарством от ГРИППа например . Вирус "Эболы или ВИЧ " искусственные . Дальше будем тему развивать ?
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:16

  Uppi написав:Вирус "Эболы или ВИЧ " искусственные . Дальше будем тему развивать ?


Так вы же вроде писали, что коронавирус тоже самодельный ?

Прав Лад, уровень идиотизма на ветке начал зашкаливать уже через край.

Просьба модераторам, может как-то разделить ветку, отдельно пусть будет ветка с теми, кому интересна тема коронавируса.
И отдельно ветка, чтобы резвились с разными пугалками про заговор рептилоидов, разложение мозга от прививок, чипы во лбу и тд.

А то из нормальной ветки всё скатилось на уровень раннего Жванецкого.
Не читаю Будивельника и Trast.
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