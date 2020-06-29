Uppi написав:Мороз вы хотите поговорить предметно , боюсь как обычно сдуетесь на первом же конкретно заданном вопросе . Как с лекарством от ГРИППа например . Вирус "Эболы или ВИЧ " искусственные . Дальше будем тему развивать ?
Мозг, вы мой гуру сразу после учителя Trast )))))))
Uppi написав:Мороз вы хотите поговорить предметно , боюсь как обычно сдуетесь на первом же конкретно заданном вопросе . Как с лекарством от ГРИППа например . Вирус "Эболы или ВИЧ " искусственные . Дальше будем тему развивать ?
Мозг, вы мой гуру сразу после учителя Trast )))))))
Uppi написав:Вирус "Эболы или ВИЧ " искусственные . Дальше будем тему развивать ?
Так вы же вроде писали, что коронавирус тоже самодельный ?
Прав Лад, уровень идиотизма на ветке начал зашкаливать уже через край.
Просьба модераторам, может как-то разделить ветку, отдельно пусть будет ветка с теми, кому интересна тема коронавируса. И отдельно ветка, чтобы резвились с разными пугалками про заговор рептилоидов, разложение мозга от прививок, чипы во лбу и тд.
А то из нормальной ветки всё скатилось на уровень раннего Жванецкого.
Уважаемый вы можете прокомментировать вот эту статью https://www.telegraph.co.uk/news/2020/0 ... omponents/ «Возникла задержка в тестировании на коронавирус после того, как в тестовых наборах был обнаружен Covid-19». Согласно этой статье, люксембургская посредническая фирма Eurofins, отвечающая за поставку и проверку качества тестов на Covid-19, оповестила правительственные лаборатории Великобритании об обнаружении в их партии поставок коронавируса. В официальном письме фирмы утверждалось, что вирус был найден в ключевых комплектующих теста, а именно в зондах и капсулах, поставляемых из США
Uppi написав:Вирус "Эболы или ВИЧ " искусственные . Дальше будем тему развивать ?
Так вы же вроде писали, что коронавирус тоже самодельный ?
Прав Лад, уровень идиотизма на ветке начал зашкаливать уже через край.
Просьба модераторам, может как-то разделить ветку, отдельно пусть будет ветка с теми, кому интересна тема коронавируса. И отдельно ветка, чтобы резвились с разными пугалками про заговор рептилоидов, разложение мозга от прививок, чипы во лбу и тд.
А то из нормальной ветки всё скатилось на уровень раннего Жванецкого.
Уважаемый вы можете прокомментировать вот эту статью https://www.telegraph.co.uk/news/2020/0 ... omponents/ «Возникла задержка в тестировании на коронавирус после того, как в тестовых наборах был обнаружен Covid-19». Согласно этой статье, люксембургская посредническая фирма Eurofins, отвечающая за поставку и проверку качества тестов на Covid-19, оповестила правительственные лаборатории Великобритании об обнаружении в их партии поставок коронавируса. В официальном письме фирмы утверждалось, что вирус был найден в ключевых комплектующих теста, а именно в зондах и капсулах, поставляемых из США
Вероятно это Михалков с Гейтсом стремятся уничтожить человечество через тестирование, потом добить вакцинацией, а оставшимся рабам поставить чип на лоб.
Я извиняюсь, сажусь в авто, не смогу с вами далее поддерживать беседу.