Додано: Вів 30 чер, 2020 12:16

tumos написав: Слышал что ее используют для маркировки (чипизации) спецподразделений англосаксонских стран. Чипирование этой системой в австралийских род.домах младельцев по просьбе родителей как способа от подмены ребенка. Простое нанесение на кожу тела в любом месте жидкого состава. Слышал что ее используют для маркировки (чипизации) спецподразделений англосаксонских стран. Чипирование этой системой в австралийских род.домах младельцев по просьбе родителей как способа от подмены ребенка. Простое нанесение на кожу тела в любом месте жидкого состава.

простите что влажу, просто стало интересно.. а в чем ужас то? пытался нагуглить как оно работает, но ничего не вышло.. насколько я понимаю то там nfc или RFID, то есть пассивное, без элемента питания и малым радиусом. Без должного усилителя, его даже "сверхмощные" вышки 5г не считают, если считыватель впритык не прислонить. То есть это как паспорт носить, вы ведь и так его всегда носите... Бояться надо когда вам под кожу будут батарейку вживлять и разьем для зарядки...