Uppi написав:Мороз вы хотите поговорить предметно , боюсь как обычно сдуетесь на первом же конкретно заданном вопросе . Как с лекарством от ГРИППа например . Вирус "Эболы или ВИЧ " искусственные . Дальше будем тему развивать ?
Мозг, вы мой гуру сразу после учителя Trast )))))))
Uppi написав:Мороз вы хотите поговорить предметно , боюсь как обычно сдуетесь на первом же конкретно заданном вопросе . Как с лекарством от ГРИППа например . Вирус "Эболы или ВИЧ " искусственные . Дальше будем тему развивать ?
Мозг, вы мой гуру сразу после учителя Trast )))))))
Uppi написав:Вирус "Эболы или ВИЧ " искусственные . Дальше будем тему развивать ?
Так вы же вроде писали, что коронавирус тоже самодельный ?
Прав Лад, уровень идиотизма на ветке начал зашкаливать уже через край.
Просьба модераторам, может как-то разделить ветку, отдельно пусть будет ветка с теми, кому интересна тема коронавируса. И отдельно ветка, чтобы резвились с разными пугалками про заговор рептилоидов, разложение мозга от прививок, чипы во лбу и тд.
А то из нормальной ветки всё скатилось на уровень раннего Жванецкого.
Уважаемый вы можете прокомментировать вот эту статью https://www.telegraph.co.uk/news/2020/0 ... omponents/ «Возникла задержка в тестировании на коронавирус после того, как в тестовых наборах был обнаружен Covid-19». Согласно этой статье, люксембургская посредническая фирма Eurofins, отвечающая за поставку и проверку качества тестов на Covid-19, оповестила правительственные лаборатории Великобритании об обнаружении в их партии поставок коронавируса. В официальном письме фирмы утверждалось, что вирус был найден в ключевых комплектующих теста, а именно в зондах и капсулах, поставляемых из США
Uppi написав:Вирус "Эболы или ВИЧ " искусственные . Дальше будем тему развивать ?
Так вы же вроде писали, что коронавирус тоже самодельный ?
Прав Лад, уровень идиотизма на ветке начал зашкаливать уже через край.
Просьба модераторам, может как-то разделить ветку, отдельно пусть будет ветка с теми, кому интересна тема коронавируса. И отдельно ветка, чтобы резвились с разными пугалками про заговор рептилоидов, разложение мозга от прививок, чипы во лбу и тд.
А то из нормальной ветки всё скатилось на уровень раннего Жванецкого.
Уважаемый вы можете прокомментировать вот эту статью https://www.telegraph.co.uk/news/2020/0 ... omponents/ «Возникла задержка в тестировании на коронавирус после того, как в тестовых наборах был обнаружен Covid-19». Согласно этой статье, люксембургская посредническая фирма Eurofins, отвечающая за поставку и проверку качества тестов на Covid-19, оповестила правительственные лаборатории Великобритании об обнаружении в их партии поставок коронавируса. В официальном письме фирмы утверждалось, что вирус был найден в ключевых комплектующих теста, а именно в зондах и капсулах, поставляемых из США
Вероятно это Михалков с Гейтсом стремятся уничтожить человечество через тестирование, потом добить вакцинацией, а оставшимся рабам поставить чип на лоб.
Я извиняюсь, сажусь в авто, не смогу с вами далее поддерживать беседу.
freeze написав:Вероятно это Михалков с Гейтсом стремятся уничтожить человечество через тестирование, потом добить вакцинацией, а оставшимся рабам поставить чип на лоб.
Ну почему на лоб ? Есть, например, австралийская система Data Dot для маркировки предметов, вещей. Слышал что ее используют для маркировки (чипизации) спецподразделений англосаксонских стран. Чипирование этой системой в австралийских род.домах младельцев по просьбе родителей как способа от подмены ребенка. Простое нанесение на кожу тела в любом месте жидкого состава.
"В Германии оценили эффективность обязательного масочного режима при коронавирусе
Ученые считают, что эффект "значительный" – в пользу масок
Внедрение обязательного масочного режима в местах скопления людей, особенно в помещениях и в целом там, где повышен риск заражения, "значительно снижает" темпы распространения COVID-19 в популяции. Такой вывод сделала группа немецких ученых, использовав метод синтетического контроля (СК) для анализа влияние масок на распространение коронавируса в ФРГ. Препринт их исследования выложен на medRxiv."
tumos написав:Слышал что ее используют для маркировки (чипизации) спецподразделений англосаксонских стран. Чипирование этой системой в австралийских род.домах младельцев по просьбе родителей как способа от подмены ребенка. Простое нанесение на кожу тела в любом месте жидкого состава.
простите что влажу, просто стало интересно.. а в чем ужас то? пытался нагуглить как оно работает, но ничего не вышло.. насколько я понимаю то там nfc или RFID, то есть пассивное, без элемента питания и малым радиусом. Без должного усилителя, его даже "сверхмощные" вышки 5г не считают, если считыватель впритык не прислонить. То есть это как паспорт носить, вы ведь и так его всегда носите... Бояться надо когда вам под кожу будут батарейку вживлять и разьем для зарядки...
st512 написав:простите что влажу, просто стало интересно.. а в чем ужас то? пытался нагуглить как оно работает, но ничего не вышло.. насколько я понимаю то там nfc или RFID, то есть пассивное, без элемента питания и малым радиусом. Без должного усилителя, его даже "сверхмощные" вышки 5г не считают, если считыватель впритык не прислонить. То есть это как паспорт носить, вы ведь и так его всегда носите... Бояться надо когда вам под кожу будут батарейку вживлять и разьем для зарядки...
Да, чип пассивный, без элемента питания, радиус считывания порядка 2-х метров. У каждого свой порог согласия. Если не ошибаюсь и паспорт можно получить без чипа. Пока.