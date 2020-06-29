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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1469147014711472

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:16

  Uppi написав:Мороз вы хотите поговорить предметно , боюсь как обычно сдуетесь на первом же конкретно заданном вопросе . Как с лекарством от ГРИППа например . Вирус "Эболы или ВИЧ " искусственные . Дальше будем тему развивать ?

Мозг, вы мой гуру сразу после учителя Trast )))))))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:18

  Wisznia написав:Вы отлично знаете, что такое случается сплошь и рядом-не теряйте своё лицо, не разгоняйте зраду.


Можно предметный перечень, а то тут много знатоков того, чего они отлично знают и посмотрели у сумасшедших в Ютубе.
Хотелось предметно поговорить.
А где вы у меня зраду увидели ?
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:19

  stm написав:
  Uppi написав:Мороз вы хотите поговорить предметно , боюсь как обычно сдуетесь на первом же конкретно заданном вопросе . Как с лекарством от ГРИППа например . Вирус "Эболы или ВИЧ " искусственные . Дальше будем тему развивать ?

Мозг, вы мой гуру сразу после учителя Trast )))))))


:lol: :lol: :lol:
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:25

  freeze написав:
  Uppi написав:Вирус "Эболы или ВИЧ " искусственные . Дальше будем тему развивать ?


Так вы же вроде писали, что коронавирус тоже самодельный ?

Прав Лад, уровень идиотизма на ветке начал зашкаливать уже через край.

Просьба модераторам, может как-то разделить ветку, отдельно пусть будет ветка с теми, кому интересна тема коронавируса.
И отдельно ветка, чтобы резвились с разными пугалками про заговор рептилоидов, разложение мозга от прививок, чипы во лбу и тд.

А то из нормальной ветки всё скатилось на уровень раннего Жванецкого.

Уважаемый вы можете прокомментировать вот эту статью https://www.telegraph.co.uk/news/2020/0 ... omponents/
«Возникла задержка в тестировании на коронавирус после того, как в тестовых наборах был обнаружен Covid-19». Согласно этой статье, люксембургская посредническая фирма Eurofins, отвечающая за поставку и проверку качества тестов на Covid-19, оповестила правительственные лаборатории Великобритании об обнаружении в их партии поставок коронавируса. В официальном письме фирмы утверждалось, что вирус был найден в ключевых комплектующих теста, а именно в зондах и капсулах, поставляемых из США
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Uppi написав:
  freeze написав:
  Uppi написав:Вирус "Эболы или ВИЧ " искусственные . Дальше будем тему развивать ?


Так вы же вроде писали, что коронавирус тоже самодельный ?

Прав Лад, уровень идиотизма на ветке начал зашкаливать уже через край.

Просьба модераторам, может как-то разделить ветку, отдельно пусть будет ветка с теми, кому интересна тема коронавируса.
И отдельно ветка, чтобы резвились с разными пугалками про заговор рептилоидов, разложение мозга от прививок, чипы во лбу и тд.

А то из нормальной ветки всё скатилось на уровень раннего Жванецкого.

Уважаемый вы можете прокомментировать вот эту статью https://www.telegraph.co.uk/news/2020/0 ... omponents/
«Возникла задержка в тестировании на коронавирус после того, как в тестовых наборах был обнаружен Covid-19». Согласно этой статье, люксембургская посредническая фирма Eurofins, отвечающая за поставку и проверку качества тестов на Covid-19, оповестила правительственные лаборатории Великобритании об обнаружении в их партии поставок коронавируса. В официальном письме фирмы утверждалось, что вирус был найден в ключевых комплектующих теста, а именно в зондах и капсулах, поставляемых из США


Вероятно это Михалков с Гейтсом стремятся уничтожить человечество через тестирование, потом добить вакцинацией, а оставшимся рабам поставить чип на лоб.

Я извиняюсь, сажусь в авто, не смогу с вами далее поддерживать беседу.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:30

  freeze написав:Вероятно это Михалков с Гейтсом стремятся уничтожить человечество через тестирование, потом добить вакцинацией, а оставшимся рабам поставить чип на лоб.

Ну почему на лоб ? Есть, например, австралийская система Data Dot для маркировки предметов, вещей. Слышал что ее используют для маркировки (чипизации) спецподразделений англосаксонских стран. Чипирование этой системой в австралийских род.домах младельцев по просьбе родителей как способа от подмены ребенка. Простое нанесение на кожу тела в любом месте жидкого состава.
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https://kurs.com.ua/novost/186445-karantin-meshaet-borotsja-s-pandemiei - по-моему, бред, но решил всё же написать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://news.liga.net/world/news/v-germ ... ronaviruse

"В Германии оценили эффективность обязательного масочного режима при коронавирусе

Ученые считают, что эффект "значительный" – в пользу масок

Внедрение обязательного масочного режима в местах скопления людей, особенно в помещениях и в целом там, где повышен риск заражения, "значительно снижает" темпы распространения COVID-19 в популяции. Такой вывод сделала группа немецких ученых, использовав метод синтетического контроля (СК) для анализа влияние масок на распространение коронавируса в ФРГ. Препринт их исследования выложен на medRxiv."
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:Слышал что ее используют для маркировки (чипизации) спецподразделений англосаксонских стран. Чипирование этой системой в австралийских род.домах младельцев по просьбе родителей как способа от подмены ребенка. Простое нанесение на кожу тела в любом месте жидкого состава.

простите что влажу, просто стало интересно.. а в чем ужас то? пытался нагуглить как оно работает, но ничего не вышло.. насколько я понимаю то там nfc или RFID, то есть пассивное, без элемента питания и малым радиусом. Без должного усилителя, его даже "сверхмощные" вышки 5г не считают, если считыватель впритык не прислонить. То есть это как паспорт носить, вы ведь и так его всегда носите... Бояться надо когда вам под кожу будут батарейку вживлять и разьем для зарядки...
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:44

  st512 написав:простите что влажу, просто стало интересно.. а в чем ужас то? пытался нагуглить как оно работает, но ничего не вышло.. насколько я понимаю то там nfc или RFID, то есть пассивное, без элемента питания и малым радиусом. Без должного усилителя, его даже "сверхмощные" вышки 5г не считают, если считыватель впритык не прислонить. То есть это как паспорт носить, вы ведь и так его всегда носите... Бояться надо когда вам под кожу будут батарейку вживлять и разьем для зарядки...

Да, чип пассивный, без элемента питания, радиус считывания порядка 2-х метров. У каждого свой порог согласия. Если не ошибаюсь и паспорт можно получить без чипа. Пока.
tumos
 
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