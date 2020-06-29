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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 чер, 2020 13:47
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 30 чер, 2020 14:00
Во как ! Мегаполезная статья о том что при воспалении пазух носа пропадает обоняние . Вот это открытие , человек хоть раз переболевший синуситом знает что в течении месяца он не улавливает запахи. А тут ТАКОЕ открытие , только при короне пропадает нюх.
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