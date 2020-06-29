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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1470147114721473

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 13:47

https://enovosty.com/zdorove/full/2506-uchenye-nachali-ponimat-pochemu-pacienty-s-covid-19-teryayut-obonyanie - о потере обоняния. Это может быть не только диагностирующим признаком, но и длительным, а то и постоянным (?) следствием короны.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:00

  ЛАД написав:https://enovosty.com/zdorove/full/2506-uchenye-nachali-ponimat-pochemu-pacienty-s-covid-19-teryayut-obonyanie - о потере обоняния. Это может быть не только диагностирующим признаком, но и длительным, а то и постоянным (?) следствием короны.

Во как ! Мегаполезная статья о том что при воспалении пазух носа пропадает обоняние . Вот это открытие , человек хоть раз переболевший синуситом знает что в течении месяца он не улавливает запахи. А тут ТАКОЕ открытие , только при короне пропадает нюх.
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:44

  freeze написав:Европейский союз назвал 14 стран, гражданам которых с 1 июля будет разрешено въезжать на территорию блока. Понятно Украины в этом списке нет


"на территорию блок" - это на территорию ЕС подразумевается?

Если да - то весьма странно, ибо Украинцы и сейчас по рабочим визам могут ехать.
А в Хорватию и туристом можно.
По крайней мере видел объявления.
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:12

  Uppi написав:Во как ! Мегаполезная статья о том что при воспалении пазух носа пропадает обоняние . Вот это открытие , человек хоть раз переболевший синуситом знает что в течении месяца он не улавливает запахи. А тут ТАКОЕ открытие , только при короне пропадает нюх.

Не всегда.
я в марте довольно сильно поболел, сперва горло, потом кашель, ломота, долго не проходило и пошел в клинику, на снимке легкие нормальные. Попил антибиотик, муколитики но в норму не пришел и через неделю к ЛОРу, снимок показал гайморит. Обоняние не терял.
Так и не знаю, корона то была или нет, были признаки и за и против, удивила ломота как при гриппе и довольно долго.
И еще, перед тем как заболеть контактировал часто с родственником, а он в феврале заболел пневмонией и еле вычухался, правда он дед 85 лет,на возраст грешили.
Востаннє редагувалось unicdima в Вів 30 чер, 2020 15:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:27

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Когда обновление на версию 2020 ? :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:34

  Uppi написав:
  ЛАД написав:https://enovosty.com/zdorove/full/2506-uchenye-nachali-ponimat-pochemu-pacienty-s-covid-19-teryayut-obonyanie - о потере обоняния. Это может быть не только диагностирующим признаком, но и длительным, а то и постоянным (?) следствием короны.

Во как ! Мегаполезная статья о том что при воспалении пазух носа пропадает обоняние . Вот это открытие , человек хоть раз переболевший синуситом знает что в течение месяца он не улавливает запахи. А тут ТАКОЕ открытие , только при короне пропадает нюх.

Простите, я так понял, Вы девушка?
Обычно они более внимательны. В статье речь не шла о воспалении пазух носа и говорилось не о месяце, а о более длительных сроках. И нигде не сказано, что обоняние пропадает только при короне.
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Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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