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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1470147114721473 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 240 Додано: Вів 30 чер, 2020 13:47 https://enovosty.com/zdorove/full/2506-uchenye-nachali-ponimat-pochemu-pacienty-s-covid-19-teryayut-obonyanie - о потере обоняния. Это может быть не только диагностирующим признаком, но и длительным, а то и постоянным (?) следствием короны. - о потере обоняния. Это может быть не только диагностирующим признаком, но и длительным, а то и постоянным (?) следствием короны. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16749 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4490 раз. Подякували: 4167 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 14:00 ЛАД написав: https://enovosty.com/zdorove/full/2506-uchenye-nachali-ponimat-pochemu-pacienty-s-covid-19-teryayut-obonyanie - о потере обоняния. Это может быть не только диагностирующим признаком, но и длительным, а то и постоянным (?) следствием короны. - о потере обоняния. Это может быть не только диагностирующим признаком, но и длительным, а то и постоянным (?) следствием короны.

Во как ! Мегаполезная статья о том что при воспалении пазух носа пропадает обоняние . Вот это открытие , человек хоть раз переболевший синуситом знает что в течении месяца он не улавливает запахи. А тут ТАКОЕ открытие , только при короне пропадает нюх. Во как ! Мегаполезная статья о том что при воспалении пазух носа пропадает обоняние . Вот это открытие , человек хоть раз переболевший синуситом знает что в течении месяца он не улавливает запахи. А тут ТАКОЕ открытие , только при короне пропадает нюх. Uppi Повідомлень: 86 З нами з: 22.04.20 Подякував: 15 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 14:44 freeze написав: Европейский союз назвал 14 стран, гражданам которых с 1 июля будет разрешено въезжать на территорию блока. Понятно Украины в этом списке нет Европейский союз назвал 14 стран, гражданам которых с 1 июля будет разрешено въезжать на территорию блока. Понятно Украины в этом списке нет



"на территорию блок" - это на территорию ЕС подразумевается?



Если да - то весьма странно, ибо Украинцы и сейчас по рабочим визам могут ехать.

А в Хорватию и туристом можно.

По крайней мере видел объявления. "на территорию блок" - это на территорию ЕС подразумевается?Если да - то весьма странно, ибо Украинцы и сейчас по рабочим визам могут ехать.А в Хорватию и туристом можно.По крайней мере видел объявления. justit Повідомлень: 4796 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1493 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 15:12 Uppi написав: Во как ! Мегаполезная статья о том что при воспалении пазух носа пропадает обоняние . Вот это открытие , человек хоть раз переболевший синуситом знает что в течении месяца он не улавливает запахи. А тут ТАКОЕ открытие , только при короне пропадает нюх. Во как ! Мегаполезная статья о том что при воспалении пазух носа пропадает обоняние . Вот это открытие , человек хоть раз переболевший синуситом знает что в течении месяца он не улавливает запахи. А тут ТАКОЕ открытие , только при короне пропадает нюх.

Не всегда.

я в марте довольно сильно поболел, сперва горло, потом кашель, ломота, долго не проходило и пошел в клинику, на снимке легкие нормальные. Попил антибиотик, муколитики но в норму не пришел и через неделю к ЛОРу, снимок показал гайморит. Обоняние не терял.

Так и не знаю, корона то была или нет, были признаки и за и против, удивила ломота как при гриппе и довольно долго.

И еще, перед тем как заболеть контактировал часто с родственником, а он в феврале заболел пневмонией и еле вычухался, правда он дед 85 лет,на возраст грешили. Не всегда.я в марте довольно сильно поболел, сперва горло, потом кашель, ломота, долго не проходило и пошел в клинику, на снимке легкие нормальные. Попил антибиотик, муколитики но в норму не пришел и через неделю к ЛОРу, снимок показал гайморит. Обоняние не терял.Так и не знаю, корона то была или нет, были признаки и за и против, удивила ломота как при гриппе и довольно долго.И еще, перед тем как заболеть контактировал часто с родственником, а он в феврале заболел пневмонией и еле вычухался, правда он дед 85 лет,на возраст грешили. Востаннє редагувалось unicdima в Вів 30 чер, 2020 15:31, всього редагувалось 1 раз. unicdima

Повідомлень: 582 З нами з: 10.06.19 Подякував: 29 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 15:27

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Повідомлень: 8851 З нами з: 01.06.14 Подякував: 200 раз. Подякували: 572 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 15:31 Когда обновление на версию 2020 ? Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11766 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6928 раз. Подякували: 3130 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 15:34 Uppi написав: ЛАД написав: https://enovosty.com/zdorove/full/2506-uchenye-nachali-ponimat-pochemu-pacienty-s-covid-19-teryayut-obonyanie - о потере обоняния. Это может быть не только диагностирующим признаком, но и длительным, а то и постоянным (?) следствием короны. - о потере обоняния. Это может быть не только диагностирующим признаком, но и длительным, а то и постоянным (?) следствием короны.

Во как ! Мегаполезная статья о том что при воспалении пазух носа пропадает обоняние . Вот это открытие , человек хоть раз переболевший синуситом знает что в течени е месяца он не улавливает запахи. А тут ТАКОЕ открытие , только при короне пропадает нюх. Во как ! Мегаполезная статья о том что при воспалении пазух носа пропадает обоняние . Вот это открытие , человек хоть раз переболевший синуситом знает что в теченимесяца он не улавливает запахи. А тут ТАКОЕ открытие , только при короне пропадает нюх.

Простите, я так понял, Вы девушка?

Обычно они более внимательны. В статье речь не шла о воспалении пазух носа и говорилось не о месяце, а о более длительных сроках. И нигде не сказано, что обоняние пропадает только при короне. Простите, я так понял, Вы девушка?Обычно они более внимательны. В статье речь не шла о воспалении пазух носа и говорилось не о месяце, а о более длительных сроках. И нигде не сказано, что обоняние пропадаетпри короне. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16749 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4490 раз. Подякували: 4167 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1470147114721473 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7039 1583850

ЛОБ Вів 30 чер, 2020 11:39