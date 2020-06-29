|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 чер, 2020 13:47
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 30 чер, 2020 14:00
Во как ! Мегаполезная статья о том что при воспалении пазух носа пропадает обоняние . Вот это открытие , человек хоть раз переболевший синуситом знает что в течении месяца он не улавливает запахи. А тут ТАКОЕ открытие , только при короне пропадает нюх.
Додано: Вів 30 чер, 2020 14:44
"на территорию блок" - это на территорию ЕС подразумевается?
Если да - то весьма странно, ибо Украинцы и сейчас по рабочим визам могут ехать.
А в Хорватию и туристом можно.
По крайней мере видел объявления.
Додано: Вів 30 чер, 2020 15:12
Не всегда.
я в марте довольно сильно поболел, сперва горло, потом кашель, ломота, долго не проходило и пошел в клинику, на снимке легкие нормальные. Попил антибиотик, муколитики но в норму не пришел и через неделю к ЛОРу, снимок показал гайморит. Обоняние не терял.
Так и не знаю, корона то была или нет, были признаки и за и против, удивила ломота как при гриппе и довольно долго.
И еще, перед тем как заболеть контактировал часто с родственником, а он в феврале заболел пневмонией и еле вычухался, правда он дед 85 лет,на возраст грешили.
Востаннє редагувалось unicdima в Вів 30 чер, 2020 15:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 30 чер, 2020 15:27
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 30 чер, 2020 15:34
Простите, я так понял, Вы девушка?
Обычно они более внимательны. В статье речь не шла о воспалении пазух носа и говорилось не о месяце, а о более длительных сроках. И нигде не сказано, что обоняние пропадает только при короне.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Зараз переглядають цей форум: headshaker, ЛАД і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|