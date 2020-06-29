В КНР учеными обнаружен новый штамм вируса гриппа, с высокой долей вероятности способный привести к новой пандемии. Об этом сообщает ВВС Украина.



Отмечается, что вирус появился недавно. Его носители – свиньи, но инфицированы могут быть и люди. Хотя в настоящее время вирус не очень опасен, но он может мутировать и с легкостью передаваться от человека к человеку.



Сложившаяся ситуация требует пристального контроля. Ученые призывают срочно ввести мониторинг сферы животноводства, отслеживая состояние свиней и людей, контактирующих с ними.



Известно, что в 2009 году случилась массовая эпидемия вируса похожего типа. Вспышка свиного гриппа (A/H1N1pdm09) произошла в Мексике.



Тот вирус имел сходства с другими и у многих групп риска к нему был иммунитет. Потому смертность в итоге оказалась ниже, чем ожидалось.



Сейчас же речь идет о совершенно новом вирусе — G4 EA H1N1. Иммунитет против него у людей или отсутствует вообще, или очень незначительный.