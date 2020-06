Додано: Вів 30 чер, 2020 17:12

_Mykola_ написав: https://news.liga.net/world/news/v-germanii-otsenili-effektivnost-obyazatelnogo-masochnogo-rejima-pri-koronaviruse



"В Германии оценили эффективность обязательного масочного режима при коронавирусе



Ученые считают, что эффект "значительный" – в пользу масок



Внедрение обязательного масочного режима в местах скопления людей, особенно в помещениях и в целом там, где повышен риск заражения, "значительно снижает" темпы распространения COVID-19 в популяции. Такой вывод сделала группа немецких ученых, использовав метод синтетического контроля (СК) для анализа влияние масок на распространение коронавируса в ФРГ. Препринт их исследования выложен на medRxiv." https://news.liga.net/world/news/v-germanii-otsenili-effektivnost-obyazatelnogo-masochnogo-rejima-pri-koronaviruse"В Германии оценили эффективность обязательного масочного режима при коронавирусеУченые считают, что эффект "значительный" – в пользу масокВнедрение обязательного масочного режима в местах скопления людей, особенно в помещениях и в целом там, где повышен риск заражения, "значительно снижает" темпы распространения COVID-19 в популяции. Такой вывод сделала группа немецких ученых, использовав метод синтетического контроля (СК) для анализа влияние масок на распространение коронавируса в ФРГ. Препринт их исследования выложен на medRxiv."



очевидно, проплаченное исследование от производителей масок. слова то какие мудренные - "синтетический контроль" для приданиях наукообразности тендециозному и однобокому представлению ситуации подавления свободы выбора индивида



нас этими дешевыми финтами от продажных ученых не проймешь! очевидно, проплаченное исследование от производителей масок. слова то какие мудренные - "синтетический контроль" для приданиях наукообразности тендециозному и однобокому представлению ситуации подавления свободы выбора индивиданас этими дешевыми финтами от продажных ученых не проймешь!

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California