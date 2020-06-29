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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1471147214731474

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Из-за быстрого распространения коронавируса на острове Ява, (Индонезия) больницы города Сурабая оказались переполнены, врачи не справляются с работой. За эту ситуацию перед ними извинилась лично мэр, встав на колени:
https://bit.ly/2VudUOq

Конечно у нас так эпично бахаться на колени мэры не могут Чисто восточная традиция, была, сейчас правда в США тоже любят.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

От написав вже десяток рядків , а потім витер - бо по суті говорити немає про що . Ще 3 місяці тому говорили ( ще напівжартома) - "цей карантин буде вічним" . Як ремонт своїми руками - можна тільки припинити - або робити завжди ... Питання тільки в рішеннях влади ... Квазімасочний режим , нібито соціальна дистанція , декого обмежили реально ... Якась фігня . Друга хвиля , третя , переміщатися побільше - якщо медики мають протилежні думки - то куди вже нам ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:19

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Госкомиссии под руководством премьер-министра в двухдневный срок проработать и внести предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

После снятия ограничений 11 мая число случаев заражения коронавирусом увеличилось в 7 раз, заявил Токаев на видеоконференции с членами правительства, главами ряда госорганов, акимами городов и областей.
....

https://www.unn.com.ua/ru/news/1877765-u-kazakhstani-gotuyutsya-znovu-vvesti-zhorstkiy-karantin
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:20

В Китае обнаружили вирус, который может привести к новой пандемии

В КНР учеными обнаружен новый штамм вируса гриппа, с высокой долей вероятности способный привести к новой пандемии. Об этом сообщает ВВС Украина.

Отмечается, что вирус появился недавно. Его носители – свиньи, но инфицированы могут быть и люди. Хотя в настоящее время вирус не очень опасен, но он может мутировать и с легкостью передаваться от человека к человеку.

Сложившаяся ситуация требует пристального контроля. Ученые призывают срочно ввести мониторинг сферы животноводства, отслеживая состояние свиней и людей, контактирующих с ними.

Известно, что в 2009 году случилась массовая эпидемия вируса похожего типа. Вспышка свиного гриппа (A/H1N1pdm09) произошла в Мексике.

Тот вирус имел сходства с другими и у многих групп риска к нему был иммунитет. Потому смертность в итоге оказалась ниже, чем ожидалось.

Сейчас же речь идет о совершенно новом вирусе — G4 EA H1N1. Иммунитет против него у людей или отсутствует вообще, или очень незначительный.

https://inforesist.org/v-kitae-obnaruzhili-virus-kotoryj-mozhet-privesti-k-novoj-pandemii/
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:42

Вот ещё одна статья на тему, где нас принимают: https://biz.ligazakon.net/ua/news/196430_yak-krani-priymut-ukrantsv-bez-obmezhen-na-kordon
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:46

А про программу восстановления экономики после карантина-эпидемии уже забыли ?
что-то этот вопрос пропал из медийной среды .
Все забили болт на экономику ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

moldashavanin написав:А про программу восстановления экономики после карантина-эпидемии уже забыли ?
что-то этот вопрос пропал из медийной среды .
Все забили болт на экономику ?


После карантина ?
Так карантин официально продлен до 31 июля.
И после этого лучше обойтись без программы, все эти программы мы знаем, гайки закрутить, нулевое декларирование начать, кассовые аппараты всем в зубы.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:12

  _Mykola_ написав:https://news.liga.net/world/news/v-germanii-otsenili-effektivnost-obyazatelnogo-masochnogo-rejima-pri-koronaviruse

"В Германии оценили эффективность обязательного масочного режима при коронавирусе

Ученые считают, что эффект "значительный" – в пользу масок

Внедрение обязательного масочного режима в местах скопления людей, особенно в помещениях и в целом там, где повышен риск заражения, "значительно снижает" темпы распространения COVID-19 в популяции. Такой вывод сделала группа немецких ученых, использовав метод синтетического контроля (СК) для анализа влияние масок на распространение коронавируса в ФРГ. Препринт их исследования выложен на medRxiv."


очевидно, проплаченное исследование от производителей масок. слова то какие мудренные - "синтетический контроль" для приданиях наукообразности тендециозному и однобокому представлению ситуации подавления свободы выбора индивида

нас этими дешевыми финтами от продажных ученых не проймешь!
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:17

  freeze написав:Из-за быстрого распространения коронавируса на острове Ява, (Индонезия) больницы города Сурабая оказались переполнены, врачи не справляются с работой. За эту ситуацию перед ними извинилась лично мэр, встав на колени:
https://bit.ly/2VudUOq

Конечно у нас так эпично бахаться на колени мэры не могут Чисто восточная традиция, была, сейчас правда в США тоже любят.


актуальный вопрос: а у нас когда? не в смысле коленей, а в смысле переполненности больниц

я ставлю на 25-30 июля.
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