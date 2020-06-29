Из-за быстрого распространения коронавируса на острове Ява, (Индонезия) больницы города Сурабая оказались переполнены, врачи не справляются с работой. За эту ситуацию перед ними извинилась лично мэр, встав на колени: https://bit.ly/2VudUOq
Конечно у нас так эпично бахаться на колени мэры не могут Чисто восточная традиция, была, сейчас правда в США тоже любят.
От написав вже десяток рядків , а потім витер - бо по суті говорити немає про що . Ще 3 місяці тому говорили ( ще напівжартома) - "цей карантин буде вічним" . Як ремонт своїми руками - можна тільки припинити - або робити завжди ... Питання тільки в рішеннях влади ... Квазімасочний режим , нібито соціальна дистанція , декого обмежили реально ... Якась фігня . Друга хвиля , третя , переміщатися побільше - якщо медики мають протилежні думки - то куди вже нам ...
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Госкомиссии под руководством премьер-министра в двухдневный срок проработать и внести предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
После снятия ограничений 11 мая число случаев заражения коронавирусом увеличилось в 7 раз, заявил Токаев на видеоконференции с членами правительства, главами ряда госорганов, акимами городов и областей. ....
В Китае обнаружили вирус, который может привести к новой пандемии
В КНР учеными обнаружен новый штамм вируса гриппа, с высокой долей вероятности способный привести к новой пандемии. Об этом сообщает ВВС Украина.
Отмечается, что вирус появился недавно. Его носители – свиньи, но инфицированы могут быть и люди. Хотя в настоящее время вирус не очень опасен, но он может мутировать и с легкостью передаваться от человека к человеку.
Сложившаяся ситуация требует пристального контроля. Ученые призывают срочно ввести мониторинг сферы животноводства, отслеживая состояние свиней и людей, контактирующих с ними.
Известно, что в 2009 году случилась массовая эпидемия вируса похожего типа. Вспышка свиного гриппа (A/H1N1pdm09) произошла в Мексике.
Тот вирус имел сходства с другими и у многих групп риска к нему был иммунитет. Потому смертность в итоге оказалась ниже, чем ожидалось.
Сейчас же речь идет о совершенно новом вирусе — G4 EA H1N1. Иммунитет против него у людей или отсутствует вообще, или очень незначительный.
moldashavanin написав:А про программу восстановления экономики после карантина-эпидемии уже забыли ? что-то этот вопрос пропал из медийной среды . Все забили болт на экономику ?
После карантина ? Так карантин официально продлен до 31 июля. И после этого лучше обойтись без программы, все эти программы мы знаем, гайки закрутить, нулевое декларирование начать, кассовые аппараты всем в зубы.
"В Германии оценили эффективность обязательного масочного режима при коронавирусе
Ученые считают, что эффект "значительный" – в пользу масок
Внедрение обязательного масочного режима в местах скопления людей, особенно в помещениях и в целом там, где повышен риск заражения, "значительно снижает" темпы распространения COVID-19 в популяции. Такой вывод сделала группа немецких ученых, использовав метод синтетического контроля (СК) для анализа влияние масок на распространение коронавируса в ФРГ. Препринт их исследования выложен на medRxiv."
очевидно, проплаченное исследование от производителей масок. слова то какие мудренные - "синтетический контроль" для приданиях наукообразности тендециозному и однобокому представлению ситуации подавления свободы выбора индивида
нас этими дешевыми финтами от продажных ученых не проймешь!
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
freeze написав:Из-за быстрого распространения коронавируса на острове Ява, (Индонезия) больницы города Сурабая оказались переполнены, врачи не справляются с работой. За эту ситуацию перед ними извинилась лично мэр, встав на колени: https://bit.ly/2VudUOq
Конечно у нас так эпично бахаться на колени мэры не могут Чисто восточная традиция, была, сейчас правда в США тоже любят.
актуальный вопрос: а у нас когда? не в смысле коленей, а в смысле переполненности больниц
я ставлю на 25-30 июля.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California