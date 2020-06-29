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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:57

  tumos написав:
  Igneus написав:Постанова № 7 Пленуму Верховного Суду від 29 травня 2020 року "Про звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо перевірки відповідності Конституції України (конституційності) ... постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» ...:
https://supreme.court.gov.ua/supreme/pr ... lenumu_46/
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/ ... nnia_1.pdf

Fiat justitia et pereat mundus!
Пусть свершится правосудие, даже если погибнет мир!

Дальше что ? КСУ рассмотрел и вынес решение ? Пока нет решений по постановлению КМУ - выполняйте его требования.

Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:03

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“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Пан президент наверно читает наш форум
Дружина президента почувається краще та поступово одужує.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/olena-zel ... 56448.html
st512
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:42

  st512 написав:Пан президент наверно читает наш форум
Дружина президента почувається краще та поступово одужує.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/olena-zel ... 56448.html

Они и сами забыли про этот пранк, а мы им напомнили :)

Но без пруфов теперь не прокатит. И что это за "київська лікарня"? Вопрос был в том, что "ВИП-палата или нет"?
Мы ж знаем, что "ылиту" могут прятать от "смердов" в недоступных "феофаниях", "институтах серця", и прочих "охматдетах"
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:50

  Вкладчик1234 написав:
  st512 написав:Пан президент наверно читает наш форум
Дружина президента почувається краще та поступово одужує.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/olena-zel ... 56448.html

Они и сами забыли про этот пранк, а мы им напомнили :)

Но без пруфов теперь не прокатит. И что это за "київська лікарня"? Вопрос был в том, что "ВИП-палата или нет"?
Мы ж знаем, что "ылиту" могут прятать от "смердов" в недоступных "феофаниях", "институтах серця", и прочих "охматдетах"

Вы полагаете, что Мелания Трамп или госпожа Меркель лечатся в больнице для бездомных?
И если бы Зе не был президентом, то Лена лечилась бы в какой-нибудь районной больнице Зажопинска?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:12

  ЛАД написав:Вы полагаете, что Мелания Трамп или госпожа Меркель лечатся в больнице для бездомных?
И если бы Зе не был президентом, то Лена лечилась бы в какой-нибудь районной больнице Зажопинска?

ЛАД, при чём тут, кто где лечится. Попридержи коней :)

Вчера я задал вопрос на этой ветке, мол, почти 2 недели не слышно о Елене Зеленской, которая заболела на коронавирус. Даже формальных ответов нет никаких.

А сегодня, оп-пачки, в ОП ответили. Совпадение ? Не думаю :)
Нас здесь читают и это хорошо
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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