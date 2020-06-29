Igneus написав:Постанова № 7 Пленуму Верховного Суду від 29 травня 2020 року "Про звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо перевірки відповідності Конституції України (конституційності) ... постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» ...: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pr ... lenumu_46/ https://supreme.court.gov.ua/userfiles/ ... nnia_1.pdf
Fiat justitia et pereat mundus! Пусть свершится правосудие, даже если погибнет мир!
Дальше что ? КСУ рассмотрел и вынес решение ? Пока нет решений по постановлению КМУ - выполняйте его требования.
Они и сами забыли про этот пранк, а мы им напомнили
Но без пруфов теперь не прокатит. И что это за "київська лікарня"? Вопрос был в том, что "ВИП-палата или нет"? Мы ж знаем, что "ылиту" могут прятать от "смердов" в недоступных "феофаниях", "институтах серця", и прочих "охматдетах"
Они и сами забыли про этот пранк, а мы им напомнили
Но без пруфов теперь не прокатит. И что это за "київська лікарня"? Вопрос был в том, что "ВИП-палата или нет"? Мы ж знаем, что "ылиту" могут прятать от "смердов" в недоступных "феофаниях", "институтах серця", и прочих "охматдетах"
Вы полагаете, что Мелания Трамп или госпожа Меркель лечатся в больнице для бездомных? И если бы Зе не был президентом, то Лена лечилась бы в какой-нибудь районной больнице Зажопинска?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.