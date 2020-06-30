Igneus написав:Постанова № 7 Пленуму Верховного Суду від 29 травня 2020 року "Про звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо перевірки відповідності Конституції України (конституційності) ... постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» ...: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pr ... lenumu_46/ https://supreme.court.gov.ua/userfiles/ ... nnia_1.pdf
Fiat justitia et pereat mundus! Пусть свершится правосудие, даже если погибнет мир!
Дальше что ? КСУ рассмотрел и вынес решение ? Пока нет решений по постановлению КМУ - выполняйте его требования.
Они и сами забыли про этот пранк, а мы им напомнили
Но без пруфов теперь не прокатит. И что это за "київська лікарня"? Вопрос был в том, что "ВИП-палата или нет"? Мы ж знаем, что "ылиту" могут прятать от "смердов" в недоступных "феофаниях", "институтах серця", и прочих "охматдетах"
Они и сами забыли про этот пранк, а мы им напомнили
Но без пруфов теперь не прокатит. И что это за "київська лікарня"? Вопрос был в том, что "ВИП-палата или нет"? Мы ж знаем, что "ылиту" могут прятать от "смердов" в недоступных "феофаниях", "институтах серця", и прочих "охматдетах"
Вы полагаете, что Мелания Трамп или госпожа Меркель лечатся в больнице для бездомных? И если бы Зе не был президентом, то Лена лечилась бы в какой-нибудь районной больнице Зажопинска?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Вы полагаете, что Мелания Трамп или госпожа Меркель лечатся в больнице для бездомных? И если бы Зе не был президентом, то Лена лечилась бы в какой-нибудь районной больнице Зажопинска?
ЛАД, при чём тут, кто где лечится. Попридержи коней
Вы читаете только мои посты? Если бы Вы читали не только меня, то не спрашивали бы, при чём тут, кто где лечится.
Вчера я задал вопрос на этой ветке, мол, почти 2 недели не слышно о Елене Зеленской, которая заболела на коронавирус. Даже формальных ответов нет никаких.
А сегодня, оп-пачки, в ОП ответили. Совпадение ? Не думаю Нас здесь читают и это хорошо
У меня, честно говоря, большие сомнения, что ответ ОП вызван вчерашними постами на эту тему. Но если Вам хочется так думать (для повышения самооценки или роли нашего форума в мировой революции), то спорить не буду.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
полный список стран, гражданам которых будет с 1 июля разрешен въезд в Европу, выглядит так: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай (при условии подтверждения взаимного въезда). Как видим, Украина в перечень не вошла.