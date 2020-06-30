Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1473147414751476 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 240 Додано: Вів 30 чер, 2020 20:46 ЛАД написав: Честно говоря, не обращал внимание, в какой больнице он лечился. Честно говоря, не обращал внимание, в какой больнице он лечился.

Просто было обещание, убрать это разделение на "ылиту" и "холопов".

Если бы его не было - я бы и не спрашивал.

Тут уже вопрос выполнения обещаний, со стороны Зеленского. Пусть тогда любая больница будет как Феофания Просто было обещание, убрать это разделение на "ылиту" и "холопов".Если бы его не было - я бы и не спрашивал.Тут уже вопрос выполнения обещаний, со стороны Зеленского. Пусть тогда любая больница будет как Феофания Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11781 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6930 раз. Подякували: 3132 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 20:47 ЛАД написав: У меня, честно говоря, большие сомнения, что ответ ОП вызван вчерашними постами на эту тему. У меня, честно говоря, большие сомнения, что ответ ОП вызван вчерашними постами на эту тему.

ЛАД, тебе бы отдохнуть, научится понимать сарказм и стёб.



А то, совсем кукухой поехал

на почве защиты Зеленского , тебе бы отдохнуть, научится понимать сарказм и стёб.А то, совсем кукухой поехална почве защиты Зеленского "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4814 З нами з: 31.08.09 Подякував: 327 раз. Подякували: 1007 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 20:59 freeze написав: moldashavanin написав: А про программу восстановления экономики после карантина-эпидемии уже забыли ?

что-то этот вопрос пропал из медийной среды .

Все забили болт на экономику ?



После карантина ?

Так карантин официально продлен до 31 июля.

И после этого лучше обойтись без программы, все эти программы мы знаем, гайки закрутить, нулевое декларирование начать, кассовые аппараты всем в зубы. После карантина ?Так карантин официально продлен до 31 июля.И после этого лучше обойтись без программы, все эти программы мы знаем, гайки закрутить, нулевое декларирование начать, кассовые аппараты всем в зубы.



Чего ? кто там обещал 500 000 рабочих мест ?

Чью программу восстановления экономики отвергают ? Чего ? кто там обещал 500 000 рабочих мест ?Чью программу восстановления экономики отвергают ? moldashavanin

Повідомлень: 656 З нами з: 22.07.11 Подякував: 237 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 21:37 Re: Эпидемия коронавируса в мире moldashavanin написав: freeze написав: moldashavanin написав: А про программу восстановления экономики после карантина-эпидемии уже забыли ?

что-то этот вопрос пропал из медийной среды .

Все забили болт на экономику ?



После карантина ?

Так карантин официально продлен до 31 июля.

И после этого лучше обойтись без программы, все эти программы мы знаем, гайки закрутить, нулевое декларирование начать, кассовые аппараты всем в зубы. После карантина ?Так карантин официально продлен до 31 июля.И после этого лучше обойтись без программы, все эти программы мы знаем, гайки закрутить, нулевое декларирование начать, кассовые аппараты всем в зубы.



Чего ? кто там обещал 500 000 рабочих мест ?

Чью программу восстановления экономики отвергают ? Чего ? кто там обещал 500 000 рабочих мест ?Чью программу восстановления экономики отвергают ?



Кто обещал 500 000 мест тому и жалуйтесь.

За программами не слежу, как то без программ лучше жили. Кто обещал 500 000 мест тому и жалуйтесь.За программами не слежу, как то без программ лучше жили. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17454 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4271 раз. Подякували: 6878 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1473147414751476 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7039 1583970

ЛОБ Вів 30 чер, 2020 11:39