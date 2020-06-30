|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:46
ЛАД написав:
Честно говоря, не обращал внимание, в какой больнице он лечился.
Просто было обещание, убрать это разделение на "ылиту" и "холопов".
Если бы его не было - я бы и не спрашивал.
Тут уже вопрос выполнения обещаний, со стороны Зеленского. Пусть тогда любая больница будет как Феофания
Украина - богатая страна!
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 11781
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6930 раз.
- Подякували: 3132 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:47
ЛАД
ЛАД написав:
У меня, честно говоря, большие сомнения, что ответ ОП вызван вчерашними постами на эту тему.
, тебе бы отдохнуть, научится понимать сарказм и стёб.
А то, совсем кукухой поехал
на почве защиты Зеленского
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 4814
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 327 раз.
- Подякували: 1007 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:59
freeze написав:
moldashavanin написав:А про программу восстановления экономики после карантина-эпидемии уже забыли ?
что-то этот вопрос пропал из медийной среды .
Все забили болт на экономику ?
После карантина ?
Так карантин официально продлен до 31 июля.
И после этого лучше обойтись без программы, все эти программы мы знаем, гайки закрутить, нулевое декларирование начать, кассовые аппараты всем в зубы.
Чего ? кто там обещал 500 000 рабочих мест ?
Чью программу восстановления экономики отвергают ?
-
moldashavanin
-
-
- Повідомлень: 656
- З нами з: 22.07.11
- Подякував: 237 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 чер, 2020 21:37
moldashavanin написав: freeze написав:
moldashavanin написав:А про программу восстановления экономики после карантина-эпидемии уже забыли ?
что-то этот вопрос пропал из медийной среды .
Все забили болт на экономику ?
После карантина ?
Так карантин официально продлен до 31 июля.
И после этого лучше обойтись без программы, все эти программы мы знаем, гайки закрутить, нулевое декларирование начать, кассовые аппараты всем в зубы.
Чего ? кто там обещал 500 000 рабочих мест ?
Чью программу восстановления экономики отвергают ?
Кто обещал 500 000 мест тому и жалуйтесь.
За программами не слежу, как то без программ лучше жили.
Не читаю Будивельника и Trast.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 17454
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4271 раз.
- Подякували: 6878 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: matroSkin
, Zebra
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7039
|1583970
|
Вів 30 чер, 2020 11:39
ЛОБ
|