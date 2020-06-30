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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1473147414751476

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:46

  ЛАД написав:Честно говоря, не обращал внимание, в какой больнице он лечился.

Просто было обещание, убрать это разделение на "ылиту" и "холопов".
Если бы его не было - я бы и не спрашивал.
Тут уже вопрос выполнения обещаний, со стороны Зеленского. Пусть тогда любая больница будет как Феофания
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:47

  ЛАД написав:У меня, честно говоря, большие сомнения, что ответ ОП вызван вчерашними постами на эту тему.

ЛАД, тебе бы отдохнуть, научится понимать сарказм и стёб.

А то, совсем кукухой поехал :)
на почве защиты Зеленского
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:59

  freeze написав:
moldashavanin написав:А про программу восстановления экономики после карантина-эпидемии уже забыли ?
что-то этот вопрос пропал из медийной среды .
Все забили болт на экономику ?


После карантина ?
Так карантин официально продлен до 31 июля.
И после этого лучше обойтись без программы, все эти программы мы знаем, гайки закрутить, нулевое декларирование начать, кассовые аппараты всем в зубы.


Чего ? кто там обещал 500 000 рабочих мест ?
Чью программу восстановления экономики отвергают ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

moldashavanin написав:
  freeze написав:
moldashavanin написав:А про программу восстановления экономики после карантина-эпидемии уже забыли ?
что-то этот вопрос пропал из медийной среды .
Все забили болт на экономику ?


После карантина ?
Так карантин официально продлен до 31 июля.
И после этого лучше обойтись без программы, все эти программы мы знаем, гайки закрутить, нулевое декларирование начать, кассовые аппараты всем в зубы.


Чего ? кто там обещал 500 000 рабочих мест ?
Чью программу восстановления экономики отвергают ?


Кто обещал 500 000 мест тому и жалуйтесь.
За программами не слежу, как то без программ лучше жили.
Не читаю Будивельника и Trast.
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