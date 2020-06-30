ЛАД написав:Честно говоря, не обращал внимание, в какой больнице он лечился.
Просто было обещание, убрать это разделение на "ылиту" и "холопов". Если бы его не было - я бы и не спрашивал. Тут уже вопрос выполнения обещаний, со стороны Зеленского. Пусть тогда любая больница будет как Феофания
moldashavanin написав:А про программу восстановления экономики после карантина-эпидемии уже забыли ? что-то этот вопрос пропал из медийной среды . Все забили болт на экономику ?
После карантина ? Так карантин официально продлен до 31 июля. И после этого лучше обойтись без программы, все эти программы мы знаем, гайки закрутить, нулевое декларирование начать, кассовые аппараты всем в зубы.
Чего ? кто там обещал 500 000 рабочих мест ? Чью программу восстановления экономики отвергают ?
moldashavanin написав:А про программу восстановления экономики после карантина-эпидемии уже забыли ? что-то этот вопрос пропал из медийной среды . Все забили болт на экономику ?
После карантина ? Так карантин официально продлен до 31 июля. И после этого лучше обойтись без программы, все эти программы мы знаем, гайки закрутить, нулевое декларирование начать, кассовые аппараты всем в зубы.
Чего ? кто там обещал 500 000 рабочих мест ? Чью программу восстановления экономики отвергают ?
Кто обещал 500 000 мест тому и жалуйтесь. За программами не слежу, как то без программ лучше жили.
freeze написав:Кто обещал 500 000 мест тому и жалуйтесь. За программами не слежу, как то без программ лучше жили.
Вы там хватались, что завалили Порошенко как президента
Значит, вы и привели во власть этих 40% Гончаруков и 500 000 местных Шмыгалей
На вас и жаловаться. Сами таких привели во власть
Жалуются неудачники )) Я лично никого не мог завалить, я слишком мелкая сошка на фоне предвыборной битвы миллиардов долларов. Но раз мою скромную роль вы никак не можете забыть, то значить что то было Смотрите на рейтинги, пока вы жалуетесь и ноете, вспоминая кто взял Зимний дворец и валил царя Николая, ведется работа в нужном направлении )))