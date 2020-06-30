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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1473147414751476

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:46

  ЛАД написав:Честно говоря, не обращал внимание, в какой больнице он лечился.

Просто было обещание, убрать это разделение на "ылиту" и "холопов".
Если бы его не было - я бы и не спрашивал.
Тут уже вопрос выполнения обещаний, со стороны Зеленского. Пусть тогда любая больница будет как Феофания
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:47

  ЛАД написав:У меня, честно говоря, большие сомнения, что ответ ОП вызван вчерашними постами на эту тему.

ЛАД, тебе бы отдохнуть, научится понимать сарказм и стёб.

А то, совсем кукухой поехал :)
на почве защиты Зеленского
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:59

  freeze написав:
moldashavanin написав:А про программу восстановления экономики после карантина-эпидемии уже забыли ?
что-то этот вопрос пропал из медийной среды .
Все забили болт на экономику ?


После карантина ?
Так карантин официально продлен до 31 июля.
И после этого лучше обойтись без программы, все эти программы мы знаем, гайки закрутить, нулевое декларирование начать, кассовые аппараты всем в зубы.


Чего ? кто там обещал 500 000 рабочих мест ?
Чью программу восстановления экономики отвергают ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

moldashavanin написав:
  freeze написав:
moldashavanin написав:А про программу восстановления экономики после карантина-эпидемии уже забыли ?
что-то этот вопрос пропал из медийной среды .
Все забили болт на экономику ?


После карантина ?
Так карантин официально продлен до 31 июля.
И после этого лучше обойтись без программы, все эти программы мы знаем, гайки закрутить, нулевое декларирование начать, кассовые аппараты всем в зубы.


Чего ? кто там обещал 500 000 рабочих мест ?
Чью программу восстановления экономики отвергают ?


Кто обещал 500 000 мест тому и жалуйтесь.
За программами не слежу, как то без программ лучше жили.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:23

  freeze написав:Кто обещал 500 000 мест тому и жалуйтесь.
За программами не слежу, как то без программ лучше жили.

Вы там хватались, что завалили Порошенко как президента :)

Значит, вы и привели во власть этих 40% Гончаруков и 500 000 местных Шмыгалей

На вас и жаловаться. Сами таких привели во власть
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:31

  pesikot написав:
  freeze написав:Кто обещал 500 000 мест тому и жалуйтесь.
За программами не слежу, как то без программ лучше жили.

Вы там хватались, что завалили Порошенко как президента :)

Значит, вы и привели во власть этих 40% Гончаруков и 500 000 местных Шмыгалей

На вас и жаловаться. Сами таких привели во власть



Ага, в твой шоколадный с Супрун всех бы обогрел и излечил, особенно сейчас
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:37

  pesikot написав:
  freeze написав:Кто обещал 500 000 мест тому и жалуйтесь.
За программами не слежу, как то без программ лучше жили.

Вы там хватались, что завалили Порошенко как президента :)

Значит, вы и привели во власть этих 40% Гончаруков и 500 000 местных Шмыгалей

На вас и жаловаться. Сами таких привели во власть


Жалуются неудачники )) Я лично никого не мог завалить, я слишком мелкая сошка на фоне предвыборной битвы миллиардов долларов. Но раз мою скромную роль вы никак не можете забыть, то значить что то было
Смотрите на рейтинги, пока вы жалуетесь и ноете, вспоминая кто взял Зимний дворец и валил царя Николая, ведется работа в нужном направлении )))
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:50

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"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 23:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

я сдался и купил 15 масок ФФП2 с клапаном просто что бы быть в тренде и тролить всех :mrgreen: ну если честно то даже 10 минут в супермаркете дышать в маску не комфортно , а вот через клапан удобней
============
  Вкладчик1234 написав:В Китае обнаружили вирус, который может привести к новой пандемии

В КНР учеными обнаружен новый штамм вируса гриппа, с высокой долей вероятности способный привести к новой пандемии. Об этом сообщает ВВС Украина.

Отмечается, что вирус появился недавно. Его носители – свиньи, но инфицированы могут быть и люди. Хотя в настоящее время вирус не очень опасен, но он может мутировать и с легкостью передаваться от человека к человеку.
не надо е... есть свиней ....как в Черном зеркале и все будет хорошо , а еще лучше быть веганом и кушать травку, только что делать если мне наесться надо 200 грамм стейк , а травы наверное надо будет 2 кг
=================================================
на самом деле мне уже спортзал с бассейном сняться :cry: я в фонтан уже хочу нырнуть :cry: :cry:
================================
дался вам тот зеленский с вип палатой - заслужил ! работал - играл на фортепиано всю жизнь https://www.youtube.com/watch?v=i63cgUeSsY0 ( вспоминаю всегда это видео когда вижу нашего президента) , вот на ВИП палату для жены и заработал
Востаннє редагувалось yama в Вів 30 чер, 2020 23:48, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 23:41

  ЛАД написав:Возвращаясь к вопросу о возможности поездки в ЕС:
полный список стран, гражданам которых будет с 1 июля разрешен въезд в Европу, выглядит так: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай (при условии подтверждения взаимного въезда). Как видим, Украина в перечень не вошла.

https://world.comments.ua/news/eu/v-evrosoyuze-opredelilis-kakim-stranam-razreshat-v-ezd-655607.html

Официальный источник данных, неплохой кстати и братская страна-разработчик невероятно приятная )))
https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?page_id=1973
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