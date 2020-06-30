Додано: Вів 30 чер, 2020 23:38

с клапаном

Вкладчик1234 написав: В Китае обнаружили вирус, который может привести к новой пандемии



В КНР учеными обнаружен новый штамм вируса гриппа, с высокой долей вероятности способный привести к новой пандемии. Об этом сообщает ВВС Украина.



Отмечается, что вирус появился недавно. Его носители – свиньи, но инфицированы могут быть и люди. Хотя в настоящее время вирус не очень опасен, но он может мутировать и с легкостью передаваться от человека к человеку.



я сдался и купил 15 масок ФФП2просто что бы быть в тренде и тролить всехну если честно то даже 10 минут в супермаркете дышать в маску не комфортно , а вот через клапан удобней============не надо е... есть свиней ....как в Черном зеркале и все будет хорошо , а еще лучше быть веганом и кушать травку, только что делать если мне наесться надо 200 грамм стейк , а травы наверное надо будет 2 кг=================================================на самом деле мне уже спортзал с бассейном снятьсяя в фонтан уже хочу нырнуть================================дался вам тот зеленский с вип палатой - заслужил ! работал - играл на фортепиано всю жизнь( вспоминаю всегда это видео когда вижу нашего президента) , вот на ВИП палату для жены и заработал