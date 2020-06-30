moldashavanin написав:А про программу восстановления экономики после карантина-эпидемии уже забыли ? что-то этот вопрос пропал из медийной среды . Все забили болт на экономику ?
После карантина ? Так карантин официально продлен до 31 июля. И после этого лучше обойтись без программы, все эти программы мы знаем, гайки закрутить, нулевое декларирование начать, кассовые аппараты всем в зубы.
Чего ? кто там обещал 500 000 рабочих мест ? Чью программу восстановления экономики отвергают ?
moldashavanin написав:А про программу восстановления экономики после карантина-эпидемии уже забыли ? что-то этот вопрос пропал из медийной среды . Все забили болт на экономику ?
После карантина ? Так карантин официально продлен до 31 июля. И после этого лучше обойтись без программы, все эти программы мы знаем, гайки закрутить, нулевое декларирование начать, кассовые аппараты всем в зубы.
Чего ? кто там обещал 500 000 рабочих мест ? Чью программу восстановления экономики отвергают ?
Кто обещал 500 000 мест тому и жалуйтесь. За программами не слежу, как то без программ лучше жили.
я сдался и купил 15 масок ФФП2 с клапаном просто что бы быть в тренде и тролить всех ну если честно то даже 10 минут в супермаркете дышать в маску не комфортно , а вот через клапан удобней ============
Вкладчик1234 написав:В Китае обнаружили вирус, который может привести к новой пандемии
В КНР учеными обнаружен новый штамм вируса гриппа, с высокой долей вероятности способный привести к новой пандемии. Об этом сообщает ВВС Украина.
Отмечается, что вирус появился недавно. Его носители – свиньи, но инфицированы могут быть и люди. Хотя в настоящее время вирус не очень опасен, но он может мутировать и с легкостью передаваться от человека к человеку.
не надо е... есть свиней ....как в Черном зеркале и все будет хорошо , а еще лучше быть веганом и кушать травку, только что делать если мне наесться надо 200 грамм стейк , а травы наверное надо будет 2 кг ================================================= на самом деле мне уже спортзал с бассейном сняться я в фонтан уже хочу нырнуть ================================ дался вам тот зеленский с вип палатой - заслужил ! работал - играл на фортепиано всю жизнь https://www.youtube.com/watch?v=i63cgUeSsY0 ( вспоминаю всегда это видео когда вижу нашего президента) , вот на ВИП палату для жены и заработал
Востаннє редагувалось yama в Вів 30 чер, 2020 23:48, всього редагувалось 4 разів.
ЛАД написав:Возвращаясь к вопросу о возможности поездки в ЕС:
полный список стран, гражданам которых будет с 1 июля разрешен въезд в Европу, выглядит так: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай (при условии подтверждения взаимного въезда). Как видим, Украина в перечень не вошла.
ЛАД написав:Честно говоря, не обращал внимание, в какой больнице он лечился.
Просто было обещание, убрать это разделение на "ылиту" и "холопов". Если бы его не было - я бы и не спрашивал. Тут уже вопрос выполнения обещаний, со стороны Зеленского. Пусть тогда любая больница будет как Феофания
Назовите мне хоть одну страну, где нет такого разделения. Такого не было даже в Союзе в лучшие времена, а нынче у нас на дворе недоразвитый капитализм.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Возвращаясь к вопросу о возможности поездки в ЕС:
полный список стран, гражданам которых будет с 1 июля разрешен въезд в Европу, выглядит так: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай (при условии подтверждения взаимного въезда). Как видим, Украина в перечень не вошла.
Спасибо! Полезная ссылка, если нужно проверить возможность въезда в конкретную страну. Но пока проще смотреть такие ссылки, как я привёл - легче перечислить, куда можно ездить, чем проверять все страны.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.