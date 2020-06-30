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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1474147514761477

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 09:10

Кстати основная масса новых заражений коронавирусом (вчера - 58 %) сконцентрирована всего в трёх странах - США, Бразилия и Индия. На них же приходится и половина умерших за вчерашний день.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 09:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

да, украина выбрала путь фальсифицирования отчетности по заболевшим. путь в никуда
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 09:57

  adeges написав:да, украина выбрала путь фальсифицирования отчетности по заболевшим. путь в никуда


Це як конкретно - занижують , чи завищують ?
Бо щось незрозуміло .... По картинкам у нас навіть "плато" немає - ріст ...
Puente
 
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