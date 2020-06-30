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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 лип, 2020 09:10
Кстати основная масса новых заражений коронавирусом (вчера - 58 %) сконцентрирована всего в трёх странах - США, Бразилия и Индия. На них же приходится и половина умерших за вчерашний день.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Сер 01 лип, 2020 09:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
да, украина выбрала путь фальсифицирования отчетности по заболевшим. путь в никуда
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Сер 01 лип, 2020 09:57
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