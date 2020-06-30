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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 лип, 2020 09:10
Кстати основная масса новых заражений коронавирусом (вчера - 58 %) сконцентрирована всего в трёх странах - США, Бразилия и Индия. На них же приходится и половина умерших за вчерашний день.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Сер 01 лип, 2020 09:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
да, украина выбрала путь фальсифицирования отчетности по заболевшим. путь в никуда
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Сер 01 лип, 2020 09:57
Додано: Сер 01 лип, 2020 10:12
Прогнози від шановного д-ра Фаучі
інфекціоніст США Фаучі
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Сер 01 лип, 2020 11:35
Степанов каже, що епідемія пригальмувала. Не має підстав на мою думку вважати, що щось не так. Це ж вірус, він хоче пришвидшує рівень поширення, хоче пригальмовує.
Додано: Сер 01 лип, 2020 11:57
не может в настоящих условиях (транспорт, рестораны, шашлыки толпами и народные гуляния а ля одесса на выходные, часть офисов) при полном игнорировании масок и дистанцирования быть 1000+ случаев, а потом 600. больше случаев - больше заражений, потому что каждый заболевший в таких условиях заражает 3+ человека. не работает математика, а значит процесс тестирования подгоняется под нужные - "нестрашные" - данные. но вечно сдерживать уровень проблемности не получится, зато пока в народе поддерживается иллюзия нормальности, а значит поддерживается пофигистское отношения к проблеме, а значит проблема усугубляется
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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