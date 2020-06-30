Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1475147614771478 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 240 Додано: Сер 01 лип, 2020 12:54 adeges написав: .. но вечно сдерживать уровень проблемности не получится, зато пока в народе поддерживается иллюзия нормальности, а значит поддерживается пофигистское отношения к проблеме, а значит проблема усугубляется .. но вечно сдерживать уровень проблемности не получится, зато пока в народе поддерживается иллюзия нормальности, а значит поддерживается пофигистское отношения к проблеме, а значит проблема усугубляется

Ничего не усугубляется. Уже ничего не остановить. Сегодня улетели самолёты в Турцию и Египет, до этого в Албанию. Тут, сколько ни карантинся, будут завозить новые порции вируса с вернувшимися туристами. На отдыхе люди из разных стран перемешиваются между собой. Итальяшек обычно не мало, а потом взаимное заражение украинцев украинцами в самолёте. Так что, нужно просто расслабиться, и ждать пока это всё прекратится само собой самым естественным образом. Ничего не усугубляется. Уже ничего не остановить. Сегодня улетели самолёты в Турцию и Египет, до этого в Албанию. Тут, сколько ни карантинся, будут завозить новые порции вируса с вернувшимися туристами. На отдыхе люди из разных стран перемешиваются между собой. Итальяшек обычно не мало, а потом взаимное заражение украинцев украинцами в самолёте. Так что, нужно просто расслабиться, и ждать пока это всё прекратится само собой самым естественным образом. safonovstanislav Повідомлень: 2829 З нами з: 10.05.14 Подякував: 199 раз. Подякували: 438 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 лип, 2020 13:02 Re: Эпидемия коронавируса в мире Статистика COVID-19 у регіонах



Всього випадків - 44 998

Нових - 664



Одужало - 19 564 (+449)

Загинуло - 1 173(+14)

Підозри - 89 933 (+972)



Вінницька область — 1 876(+12)

Волинська область — 2 427 (+59)

Дніпропетровська область — 1 090 (+3)

Донецька область — 484 (+3)

Житомирська область — 1 408 (+4)

Закарпатська область — 2 961 (+72)

Запорізька область — 572 (0)

Івано-Франківська область — 2 438 (+43)

Кіровоградська область — 647 (+1)

м. Київ — 5 138 (+101)

Київська область — 2 610 (+25)

Львівська область — 5 578 (+143)

Луганська область — 80 (0)

Миколаївська область — 447 (+3)

Одеська область — 1 712 (+14)

Полтавська область — 319 (+5)

Рівненська область — 3 784 (+72)

Сумська область — 297 (0)

Тернопільська область — 1 930 (+11)

Харківська область — 2 169 (+35)

Херсонська область — 193 (+2)

Хмельницька область — 805 (+2)

Чернівецька область — 4 850 (+49)

Черкаська область — 645 (+3)

Чернігівська область — 538 (+2)

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri! varlo Повідомлень: 6274 З нами з: 11.04.12 Подякував: 352 раз. Подякували: 755 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 лип, 2020 13:11 Сибарит написав: ЛАД написав: Но не стоит забывать, что заражение это достаточно случайный процесс, так что колебания могут быть достаточно сильные. Но не стоит забывать, что заражение это достаточно случайный процесс, так что колебания могут быть достаточно сильные.

Влияние интенсивности тестирования все же существует, но и его можно объяснить без теорий заговора.

В последнее время, статистика состоит из двух частей: из тестирования по показателям и планового тестирования определенных групп (общепит, детсады,...). Второй процесс может быть неравномерным и сильнее зависит от выходных. Влияние интенсивности тестирования все же существует, но и его можно объяснить без теорий заговора.В последнее время, статистика состоит из двух частей: из тестирования по показателям и планового тестирования определенных групп (общепит, детсады,...). Второй процесс может быть неравномерным и сильнее зависит от выходных.



это просто слова.



при увеличении кол-ва заболевших и фактическом отсутствии карантина и применения защитных мер типа масок, прирост заболеваемости, а значит ее выявление по показателям, должно идти ускоряющимися темпами (как это мы видим в других посткарантинных странах). неважно, тестируются ли кто-то не по показателям или нет. очевидно, что выявляемость не по показателям - копеешная и на общую картину не влияет. больше заболевших - больше симптомных - больше обращений - больше анализов - больше диагностированных. это так должно быть



значит, если 4 дня (включая невыходной) идет падение, то это просто манипуляция данными это просто слова.при увеличении кол-ва заболевших и фактическом отсутствии карантина и применения защитных мер типа масок, прирост заболеваемости, а значит ее выявление по показателям, должно идти ускоряющимися темпами (как это мы видим в других посткарантинных странах). неважно, тестируются ли кто-то не по показателям или нет. очевидно, что выявляемость не по показателям - копеешная и на общую картину не влияет. больше заболевших - больше симптомных - больше обращений - больше анализов - больше диагностированных. это так должно бытьзначит, если 4 дня (включая невыходной) идет падение, то это просто манипуляция данными It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3201 З нами з: 14.03.06 Подякував: 193 раз. Подякували: 414 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 лип, 2020 13:36 freeze написав: moldashavanin написав:

Чего ? кто там обещал 500 000 рабочих мест ?

Чью программу восстановления экономики отвергают ?



Кто обещал 500 000 мест тому и жалуйтесь.

За программами не слежу, как то без программ лучше жили. Кто обещал 500 000 мест тому и жалуйтесь.За программами не слежу, как то без программ лучше жили.



На почве защиты коронавируса вы совсем рехнулись ? На почве защиты коронавируса вы совсем рехнулись ? moldashavanin

Повідомлень: 656 З нами з: 22.07.11 Подякував: 237 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1475147614771478 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 30 чер, 2020 11:39