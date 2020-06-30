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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 лип, 2020 12:54
adeges написав:
.. но вечно сдерживать уровень проблемности не получится, зато пока в народе поддерживается иллюзия нормальности, а значит поддерживается пофигистское отношения к проблеме, а значит проблема усугубляется
Ничего не усугубляется. Уже ничего не остановить. Сегодня улетели самолёты в Турцию и Египет, до этого в Албанию. Тут, сколько ни карантинся, будут завозить новые порции вируса с вернувшимися туристами. На отдыхе люди из разных стран перемешиваются между собой. Итальяшек обычно не мало, а потом взаимное заражение украинцев украинцами в самолёте. Так что, нужно просто расслабиться, и ждать пока это всё прекратится само собой самым естественным образом.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 13:02
Статистика COVID-19 у регіонах
Всього випадків - 44 998
Нових - 664
Одужало - 19 564 (+449)
Загинуло - 1 173(+14)
Підозри - 89 933 (+972)
Вінницька область — 1 876(+12)
Волинська область — 2 427 (+59)
Дніпропетровська область — 1 090 (+3)
Донецька область — 484 (+3)
Житомирська область — 1 408 (+4)
Закарпатська область — 2 961 (+72)
Запорізька область — 572 (0)
Івано-Франківська область — 2 438 (+43)
Кіровоградська область — 647 (+1)
м. Київ — 5 138 (+101)
Київська область — 2 610 (+25)
Львівська область — 5 578 (+143)
Луганська область — 80 (0)
Миколаївська область — 447 (+3)
Одеська область — 1 712 (+14)
Полтавська область — 319 (+5)
Рівненська область — 3 784 (+72)
Сумська область — 297 (0)
Тернопільська область — 1 930 (+11)
Харківська область — 2 169 (+35)
Херсонська область — 193 (+2)
Хмельницька область — 805 (+2)
Чернівецька область — 4 850 (+49)
Черкаська область — 645 (+3)
Чернігівська область — 538 (+2)
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Додано: Сер 01 лип, 2020 13:11
Сибарит написав: ЛАД написав:
Но не стоит забывать, что заражение это достаточно случайный процесс, так что колебания могут быть достаточно сильные.
Влияние интенсивности тестирования все же существует, но и его можно объяснить без теорий заговора.
В последнее время, статистика состоит из двух частей: из тестирования по показателям и планового тестирования определенных групп (общепит, детсады,...). Второй процесс может быть неравномерным и сильнее зависит от выходных.
это просто слова.
при увеличении кол-ва заболевших и фактическом отсутствии карантина и применения защитных мер типа масок, прирост заболеваемости, а значит ее выявление по показателям, должно идти ускоряющимися темпами (как это мы видим в других посткарантинных странах). неважно, тестируются ли кто-то не по показателям или нет. очевидно, что выявляемость не по показателям - копеешная и на общую картину не влияет. больше заболевших - больше симптомных - больше обращений - больше анализов - больше диагностированных. это так должно быть
значит, если 4 дня (включая невыходной) идет падение, то это просто манипуляция данными
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Сер 01 лип, 2020 13:36
freeze написав:
moldashavanin написав:
Чего ? кто там обещал 500 000 рабочих мест ?
Чью программу восстановления экономики отвергают ?
Кто обещал 500 000 мест тому и жалуйтесь.
За программами не слежу, как то без программ лучше жили.
На почве защиты коронавируса вы совсем рехнулись ?
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