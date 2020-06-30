adeges написав:.. но вечно сдерживать уровень проблемности не получится, зато пока в народе поддерживается иллюзия нормальности, а значит поддерживается пофигистское отношения к проблеме, а значит проблема усугубляется
Ничего не усугубляется. Уже ничего не остановить. Сегодня улетели самолёты в Турцию и Египет, до этого в Албанию. Тут, сколько ни карантинся, будут завозить новые порции вируса с вернувшимися туристами. На отдыхе люди из разных стран перемешиваются между собой. Итальяшек обычно не мало, а потом взаимное заражение украинцев украинцами в самолёте. Так что, нужно просто расслабиться, и ждать пока это всё прекратится само собой самым естественным образом.
ЛАД написав:Но не стоит забывать, что заражение это достаточно случайный процесс, так что колебания могут быть достаточно сильные.
Влияние интенсивности тестирования все же существует, но и его можно объяснить без теорий заговора. В последнее время, статистика состоит из двух частей: из тестирования по показателям и планового тестирования определенных групп (общепит, детсады,...). Второй процесс может быть неравномерным и сильнее зависит от выходных.
это просто слова.
при увеличении кол-ва заболевших и фактическом отсутствии карантина и применения защитных мер типа масок, прирост заболеваемости, а значит ее выявление по показателям, должно идти ускоряющимися темпами (как это мы видим в других посткарантинных странах). неважно, тестируются ли кто-то не по показателям или нет. очевидно, что выявляемость не по показателям - копеешная и на общую картину не влияет. больше заболевших - больше симптомных - больше обращений - больше анализов - больше диагностированных. это так должно быть
значит, если 4 дня (включая невыходной) идет падение, то это просто манипуляция данными
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
ЛАД написав:Но не стоит забывать, что заражение это достаточно случайный процесс, так что колебания могут быть достаточно сильные.
Влияние интенсивности тестирования все же существует, но и его можно объяснить без теорий заговора. В последнее время, статистика состоит из двух частей: из тестирования по показателям и планового тестирования определенных групп (общепит, детсады,...). Второй процесс может быть неравномерным и сильнее зависит от выходных.
Задавала уже этот вопрос , но так внятного ответа и не получила . Подскажите какой смысл массового тестирования ?
Uppi написав:Задавала уже этот вопрос , но так внятного ответа и не получила . Подскажите какой смысл массового тестирования ?
Начнем с того, что в моем сообщении речь шла не о массовом тестировании, а о целевом. Тестируются люди с максимальным количеством контактов. Если вовремя закрыть заведение, где есть зараза, будет на один источник активного распространения меньше. Поголовное тестирование, пока нет эффективного лечения, смысла не имеет. Тестирование в больших группах, в частности на антитела, может дать близкую к истине картину распространения вируса, а это даст понимание масштабов угрозы. Другое дело, что эта статистика должна быть вспомогательной. Статистика, по которой оценивается динамика эпидемии и принимаются административные решения, должна собираться по единому принципу, иначе динамика видна не будет. Совсем корректно было бы разбить статистику на несколько составляющих. Отдельно нужно считать протестрованных по симптомам и их контактных, профилактические тестирования должны идти отдельной графой. Тогда и динамика будет видна, и общая картина не пострадает.
Uppi написав:Задавала уже этот вопрос , но так внятного ответа и не получила . Подскажите какой смысл массового тестирования ?
Начнем с того, что в моем сообщении речь шла не о массовом тестировании, а о целевом. Тестируются люди с максимальным количеством контактов. Если вовремя закрыть заведение, где есть зараза, будет на один источник активного распространения меньше. Поголовное тестирование, пока нет эффективного лечения, смысла не имеет. Тестирование в больших группах, в частности на антитела, может дать близкую к истине картину распространения вируса, а это даст понимание масштабов угрозы. Другое дело, что эта статистика должна быть вспомогательной. Статистика, по которой оценивается динамика эпидемии и принимаются административные решения, должна собираться по единому принципу, иначе динамика видна не будет. Совсем корректно было бы разбить статистику на несколько составляющих. Отдельно нужно считать протестрованных по симптомам и их контактных, профилактические тестирования должны идти отдельной графой. Тогда и динамика будет видна, и общая картина не пострадает.
Да в вашем твите нет информации о массовом тестировании . Но в СМИ обычно не уточняется какова методика тестирования, просто цифры . И по этому мой вопрос был именно о массовом тестировании , так как совершенно не понятно кого и как тестируют . А главное зачем эту информацию делать публичной . Это удел специалистов . Тогда нужно делать публичной информацию о других заболеваниях они же не исчезли .