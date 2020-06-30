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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1476147714781479>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 12:54

  adeges написав:.. но вечно сдерживать уровень проблемности не получится, зато пока в народе поддерживается иллюзия нормальности, а значит поддерживается пофигистское отношения к проблеме, а значит проблема усугубляется

Ничего не усугубляется. Уже ничего не остановить. Сегодня улетели самолёты в Турцию и Египет, до этого в Албанию. Тут, сколько ни карантинся, будут завозить новые порции вируса с вернувшимися туристами. На отдыхе люди из разных стран перемешиваются между собой. Итальяшек обычно не мало, а потом взаимное заражение украинцев украинцами в самолёте. Так что, нужно просто расслабиться, и ждать пока это всё прекратится само собой самым естественным образом.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 44 998
Нових - 664

Одужало - 19 564 (+449)
Загинуло - 1 173(+14)
Підозри - 89 933 (+972)

Вінницька область — 1 876(+12)
Волинська область — 2 427 (+59)
Дніпропетровська область — 1 090 (+3)
Донецька область — 484 (+3)
Житомирська область — 1 408 (+4)
Закарпатська область — 2 961 (+72)
Запорізька область — 572 (0)
Івано-Франківська область — 2 438 (+43)
Кіровоградська область — 647 (+1)
м. Київ — 5 138 (+101)
Київська область — 2 610 (+25)
Львівська область — 5 578 (+143)
Луганська область — 80 (0)
Миколаївська область — 447 (+3)
Одеська область — 1 712 (+14)
Полтавська область — 319 (+5)
Рівненська область — 3 784 (+72)
Сумська область — 297 (0)
Тернопільська область — 1 930 (+11)
Харківська область — 2 169 (+35)
Херсонська область — 193 (+2)
Хмельницька область — 805 (+2)
Чернівецька область — 4 850 (+49)
Черкаська область — 645 (+3)
Чернігівська область — 538 (+2)
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http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:11

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Но не стоит забывать, что заражение это достаточно случайный процесс, так что колебания могут быть достаточно сильные.

Влияние интенсивности тестирования все же существует, но и его можно объяснить без теорий заговора.
В последнее время, статистика состоит из двух частей: из тестирования по показателям и планового тестирования определенных групп (общепит, детсады,...). Второй процесс может быть неравномерным и сильнее зависит от выходных.


это просто слова.

при увеличении кол-ва заболевших и фактическом отсутствии карантина и применения защитных мер типа масок, прирост заболеваемости, а значит ее выявление по показателям, должно идти ускоряющимися темпами (как это мы видим в других посткарантинных странах). неважно, тестируются ли кто-то не по показателям или нет. очевидно, что выявляемость не по показателям - копеешная и на общую картину не влияет. больше заболевших - больше симптомных - больше обращений - больше анализов - больше диагностированных. это так должно быть

значит, если 4 дня (включая невыходной) идет падение, то это просто манипуляция данными
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:27

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Но не стоит забывать, что заражение это достаточно случайный процесс, так что колебания могут быть достаточно сильные.

Влияние интенсивности тестирования все же существует, но и его можно объяснить без теорий заговора.
В последнее время, статистика состоит из двух частей: из тестирования по показателям и планового тестирования определенных групп (общепит, детсады,...). Второй процесс может быть неравномерным и сильнее зависит от выходных.

Задавала уже этот вопрос , но так внятного ответа и не получила . Подскажите какой смысл массового тестирования ?
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:33

В Мельбурне в Австралии начали увеличиваться случаи заражения коронавирусом - 41 чел за прошлую субботу, 1 под ИВЛ, 4 средней тяжести

https://www.9news.com.au/national/coron ... cbb89c0644
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Uppi написав:Задавала уже этот вопрос , но так внятного ответа и не получила . Подскажите какой смысл массового тестирования ?

Начнем с того, что в моем сообщении речь шла не о массовом тестировании, а о целевом. Тестируются люди с максимальным количеством контактов. Если вовремя закрыть заведение, где есть зараза, будет на один источник активного распространения меньше.
Поголовное тестирование, пока нет эффективного лечения, смысла не имеет.
Тестирование в больших группах, в частности на антитела, может дать близкую к истине картину распространения вируса, а это даст понимание масштабов угрозы.
Другое дело, что эта статистика должна быть вспомогательной. Статистика, по которой оценивается динамика эпидемии и принимаются административные решения, должна собираться по единому принципу, иначе динамика видна не будет.
Совсем корректно было бы разбить статистику на несколько составляющих. Отдельно нужно считать протестрованных по симптомам и их контактных, профилактические тестирования должны идти отдельной графой. Тогда и динамика будет видна, и общая картина не пострадает.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:00

  Сибарит написав:
  Uppi написав:Задавала уже этот вопрос , но так внятного ответа и не получила . Подскажите какой смысл массового тестирования ?

Начнем с того, что в моем сообщении речь шла не о массовом тестировании, а о целевом. Тестируются люди с максимальным количеством контактов. Если вовремя закрыть заведение, где есть зараза, будет на один источник активного распространения меньше.
Поголовное тестирование, пока нет эффективного лечения, смысла не имеет.
Тестирование в больших группах, в частности на антитела, может дать близкую к истине картину распространения вируса, а это даст понимание масштабов угрозы.
Другое дело, что эта статистика должна быть вспомогательной. Статистика, по которой оценивается динамика эпидемии и принимаются административные решения, должна собираться по единому принципу, иначе динамика видна не будет.
Совсем корректно было бы разбить статистику на несколько составляющих. Отдельно нужно считать протестрованных по симптомам и их контактных, профилактические тестирования должны идти отдельной графой. Тогда и динамика будет видна, и общая картина не пострадает.

Да в вашем твите нет информации о массовом тестировании . Но в СМИ обычно не уточняется какова методика тестирования, просто цифры . И по этому мой вопрос был именно о массовом тестировании , так как совершенно не понятно кого и как тестируют . А главное зачем эту информацию делать публичной . Это удел специалистов .
Тогда нужно делать публичной информацию о других заболеваниях они же не исчезли .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Украинцев будут штрафовать за отсутствие масок
https://korrespondent.net/ukraine/42468 ... tvye-masok
Нужно сразу отрезать голову . Нет маски , на общественные работы . В общем совок возвращается в самой его уро-ливой форме .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:45

  Uppi написав:Украинцев будут штрафовать за отсутствие масок
https://korrespondent.net/ukraine/42468 ... tvye-masok
Нужно сразу отрезать голову . Нет маски , на общественные работы . В общем совок возвращается в самой его уро-ливой форме .

Совки осси прогнули весси. Рулят в Германии.
https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%BE%D1%8 ... v-53263722
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:56

  Uppi написав:Украинцев будут штрафовать за отсутствие масок
https://korrespondent.net/ukraine/42468 ... tvye-masok
Нужно сразу отрезать голову . Нет маски , на общественные работы . В общем совок возвращается в самой его уро-ливой форме .


і правильно роблять. вам щось заважає надіти маску при вході в приміщення чи в транспорті? сильно принципових тільки так і можна чомусь навчити. у франціях, італіях і т.д. теж був совок, коли штрафували за відсутність маски?
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