Сибарит написав: ЛАД написав: Но не стоит забывать, что заражение это достаточно случайный процесс, так что колебания могут быть достаточно сильные.

Влияние интенсивности тестирования все же существует, но и его можно объяснить без теорий заговора.

В последнее время, статистика состоит из двух частей: из тестирования по показателям и планового тестирования определенных групп (общепит, детсады,...). Второй процесс может быть неравномерным и сильнее зависит от выходных.



это просто слова.



при увеличении кол-ва заболевших и фактическом отсутствии карантина и применения защитных мер типа масок, прирост заболеваемости, а значит ее выявление по показателям, должно идти ускоряющимися темпами (как это мы видим в других посткарантинных странах). неважно, тестируются ли кто-то не по показателям или нет. очевидно, что выявляемость не по показателям - копеешная и на общую картину не влияет. больше заболевших - больше симптомных - больше обращений - больше анализов - больше диагностированных. это так должно быть



значит, если 4 дня (включая невыходной) идет падение, то это просто манипуляция данными

