Додано: Сер 01 лип, 2020 14:40

Uppi написав: Задавала уже этот вопрос , но так внятного ответа и не получила . Подскажите какой смысл массового тестирования ? Задавала уже этот вопрос , но так внятного ответа и не получила . Подскажите какой смысл массового тестирования ?

Начнем с того, что в моем сообщении речь шла не о массовом тестировании, а о целевом. Тестируются люди с максимальным количеством контактов. Если вовремя закрыть заведение, где есть зараза, будет на один источник активного распространения меньше.Поголовное тестирование, пока нет эффективного лечения, смысла не имеет.Тестирование в больших группах, в частности на антитела, может дать близкую к истине картину распространения вируса, а это даст понимание масштабов угрозы.Другое дело, что эта статистика должна быть вспомогательной. Статистика, по которой оценивается динамика эпидемии и принимаются административные решения, должна собираться по единому принципу, иначе динамика видна не будет.Совсем корректно было бы разбить статистику на несколько составляющих. Отдельно нужно считать протестрованных по симптомам и их контактных, профилактические тестирования должны идти отдельной графой. Тогда и динамика будет видна, и общая картина не пострадает.