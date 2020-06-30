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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1476147714781479

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:59

  Uppi написав:Украинцев будут штрафовать за отсутствие масок
https://korrespondent.net/ukraine/42468 ... tvye-masok
Нужно сразу отрезать голову . Нет маски , на общественные работы . В общем совок возвращается в самой его уро-ливой форме .

Девушка, Вы в "совке" жили?
Как раз карантинные мероприятия в "совке" были практически образцовыми (тем более, для того времени). И не только. Не стоит всё рисовать чёрной краской.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:08

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Но не стоит забывать, что заражение это достаточно случайный процесс, так что колебания могут быть достаточно сильные.

Влияние интенсивности тестирования все же существует, но и его можно объяснить без теорий заговора.
В последнее время, статистика состоит из двух частей: из тестирования по показателям и планового тестирования определенных групп (общепит, детсады,...). Второй процесс может быть неравномерным и сильнее зависит от выходных.

Это бесспорно.

Насчёт массового тестирования.
Насколько я понимаю, у нас такое не проводится. Не знаю по какому принципу проводится проверка на антитела, но вряд ли при этом обнаруживается много новых заболевших, разве что бессимптомных. К сожалению, нигде не встречал данные об обнаружении заболевших отдельно по ПЦР-тестам, отдельно по антителам.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлень: 16762
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:09

  wild.tomcat написав:
  Uppi написав:Украинцев будут штрафовать за отсутствие масок
https://korrespondent.net/ukraine/42468 ... tvye-masok
Нужно сразу отрезать голову . Нет маски , на общественные работы . В общем совок возвращается в самой его уро-ливой форме .


і правильно роблять. вам щось заважає надіти маску при вході в приміщення чи в транспорті? сильно принципових тільки так і можна чомусь навчити. у франціях, італіях і т.д. теж був совок, коли штрафували за відсутність маски?

Подскажите , а с собакой на руках и без маски можно в продуктовый магазин ?
Маску вы как часто меняете ? Кассир в одной и той же маске сидит целый день это правильно ?
Маски далеко не все защищают , нужно носить противогаз и защита лучше в слизистую глаз не попадет и за лицо себя трогать не получается .
Uppi
 
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