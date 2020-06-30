Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1476147714781479 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 240 Додано: Сер 01 лип, 2020 16:59 Uppi написав: Украинцев будут штрафовать за отсутствие масок

https://korrespondent.net/ukraine/42468 ... tvye-masok

Нужно сразу отрезать голову . Нет маски , на общественные работы . В общем совок возвращается в самой его уро-ливой форме . Украинцев будут штрафовать за отсутствие масокНужно сразу отрезать голову . Нет маски , на общественные работы . В общем совок возвращается в самой его уро-ливой форме .

Девушка, Вы в "совке" жили?

Как раз карантинные мероприятия в "совке" были практически образцовыми (тем более, для того времени). И не только. Не стоит всё рисовать чёрной краской. Девушка, Вы в "совке" жили?Как раз карантинные мероприятия в "совке" были практически образцовыми (тем более, для того времени). И не только. Не стоит всё рисовать чёрной краской. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16762 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4490 раз. Подякували: 4167 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 лип, 2020 17:08 Сибарит написав: ЛАД написав: Но не стоит забывать, что заражение это достаточно случайный процесс, так что колебания могут быть достаточно сильные. Но не стоит забывать, что заражение это достаточно случайный процесс, так что колебания могут быть достаточно сильные.

Влияние интенсивности тестирования все же существует, но и его можно объяснить без теорий заговора.

В последнее время, статистика состоит из двух частей: из тестирования по показателям и планового тестирования определенных групп (общепит, детсады,...). Второй процесс может быть неравномерным и сильнее зависит от выходных. Влияние интенсивности тестирования все же существует, но и его можно объяснить без теорий заговора.В последнее время, статистика состоит из двух частей: из тестирования по показателям и планового тестирования определенных групп (общепит, детсады,...). Второй процесс может быть неравномерным и сильнее зависит от выходных.

Это бесспорно.



Насчёт массового тестирования.

Насколько я понимаю, у нас такое не проводится. Не знаю по какому принципу проводится проверка на антитела, но вряд ли при этом обнаруживается много новых заболевших, разве что бессимптомных. К сожалению, нигде не встречал данные об обнаружении заболевших отдельно по ПЦР-тестам, отдельно по антителам. Это бесспорно.Насчёт массового тестирования.Насколько я понимаю, у нас такое не проводится. Не знаю по какому принципу проводится проверка на антитела, но вряд ли при этом обнаруживается много новых заболевших, разве что бессимптомных. К сожалению, нигде не встречал данные об обнаружении заболевших отдельно по ПЦР-тестам, отдельно по антителам. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16762 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4490 раз. Подякували: 4167 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 лип, 2020 17:09 wild.tomcat написав: Uppi написав: Украинцев будут штрафовать за отсутствие масок

https://korrespondent.net/ukraine/42468 ... tvye-masok

Нужно сразу отрезать голову . Нет маски , на общественные работы . В общем совок возвращается в самой его уро-ливой форме . Украинцев будут штрафовать за отсутствие масокНужно сразу отрезать голову . Нет маски , на общественные работы . В общем совок возвращается в самой его уро-ливой форме .



і правильно роблять. вам щось заважає надіти маску при вході в приміщення чи в транспорті? сильно принципових тільки так і можна чомусь навчити. у франціях, італіях і т.д. теж був совок, коли штрафували за відсутність маски? і правильно роблять. вам щось заважає надіти маску при вході в приміщення чи в транспорті? сильно принципових тільки так і можна чомусь навчити. у франціях, італіях і т.д. теж був совок, коли штрафували за відсутність маски?

Подскажите , а с собакой на руках и без маски можно в продуктовый магазин ?

Маску вы как часто меняете ? Кассир в одной и той же маске сидит целый день это правильно ?

Маски далеко не все защищают , нужно носить противогаз и защита лучше в слизистую глаз не попадет и за лицо себя трогать не получается . Подскажите , а с собакой на руках и без маски можно в продуктовый магазин ?Маску вы как часто меняете ? Кассир в одной и той же маске сидит целый день это правильно ?Маски далеко не все защищают , нужно носить противогаз и защита лучше в слизистую глаз не попадет и за лицо себя трогать не получается . Uppi Повідомлень: 90 З нами з: 22.04.20 Подякував: 16 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1476147714781479 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 01 лип, 2020 15:19