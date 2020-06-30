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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 лип, 2020 16:59
Девушка, Вы в "совке" жили?
Как раз карантинные мероприятия в "совке" были практически образцовыми (тем более, для того времени). И не только. Не стоит всё рисовать чёрной краской.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Додано: Сер 01 лип, 2020 17:08
Сибарит написав: ЛАД написав:
Но не стоит забывать, что заражение это достаточно случайный процесс, так что колебания могут быть достаточно сильные.
Влияние интенсивности тестирования все же существует, но и его можно объяснить без теорий заговора.
В последнее время, статистика состоит из двух частей: из тестирования по показателям и планового тестирования определенных групп (общепит, детсады,...). Второй процесс может быть неравномерным и сильнее зависит от выходных.
Это бесспорно.
Насчёт массового тестирования.
Насколько я понимаю, у нас такое не проводится. Не знаю по какому принципу проводится проверка на антитела, но вряд ли при этом обнаруживается много новых заболевших, разве что бессимптомных. К сожалению, нигде не встречал данные об обнаружении заболевших отдельно по ПЦР-тестам, отдельно по антителам.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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ЛАД
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Додано: Сер 01 лип, 2020 17:09
wild.tomcat написав:
і правильно роблять. вам щось заважає надіти маску при вході в приміщення чи в транспорті? сильно принципових тільки так і можна чомусь навчити. у франціях, італіях і т.д. теж був совок, коли штрафували за відсутність маски?
Подскажите , а с собакой на руках и без маски можно в продуктовый магазин ?
Маску вы как часто меняете ? Кассир в одной и той же маске сидит целый день это правильно ?
Маски далеко не все защищают , нужно носить противогаз и защита лучше в слизистую глаз не попадет и за лицо себя трогать не получается .
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Uppi
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