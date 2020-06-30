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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1477147814791480

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:59

  Igneus написав:
  tumos написав:
  Igneus написав:Постанова № 7 Пленуму Верховного Суду від 29 травня 2020 року "Про звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо перевірки відповідності Конституції України (конституційності) ... постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» ...:
https://supreme.court.gov.ua/supreme/pr ... lenumu_46/
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/ ... nnia_1.pdf

Fiat justitia et pereat mundus!
Пусть свершится правосудие, даже если погибнет мир!

Дальше что ? КСУ рассмотрел и вынес решение ? Пока нет решений по постановлению КМУ - выполняйте его требования.


Здесь есть скрытый подтекст ? Морфий, алкоголь - в 42 года все.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:00

  Uppi написав:Как нравится с такими людьми общаться. Развелось этих Шариковых "Взять все и поделить" .
По теме , есть такой магазин в Киеве https://www.egersund.ua у них даже на дверях написано что с животными можно . Напомню Корона по легенде перешла от животных к людям . Это касаемо собак. Ну и все остальные Кышени, Новусы и Метро были замечены в присутствии братьев наших меньших без масок .
Кассир в маске сидит целый день на работе набирает на маску кучу бактерий и вирусов которые размножаются на его маске так как в дыхании человека есть влага, подходите вы и он осеменяет вас букетом , прикольно правда.
Маски нужно менять каждые два часа , где в нормативке об этом сказано ?


хтось пропонував шось брати і ділити? де саме? навіщо ці фантазії? шарікови якраз проти всього, тому що проти. якщо все змінитися навпаки, всеодно будуть проти. бо життєва позиція така. :D
є рекомендації від моз як слід змінювати маски, але вам видно їх особисто міністр не довів до відома? :D
про собак в магазинах - санправила забороняють тварин в продуктових лавках. якщо є такі, куди пускають з ними, обходьте їх, знайдіть собі інший.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:05

  wild.tomcat написав:
  Uppi написав:Украинцев будут штрафовать за отсутствие масок
https://korrespondent.net/ukraine/42468 ... tvye-masok
Нужно сразу отрезать голову . Нет маски , на общественные работы . В общем совок возвращается в самой его уро-ливой форме .


і правильно роблять. вам щось заважає надіти маску при вході в приміщення чи в транспорті? сильно принципових тільки так і можна чомусь навчити. у франціях, італіях і т.д. теж був совок, коли штрафували за відсутність маски?


Кроме штрафа нужно мордой в асфальт валить и по почкам дать, чтобы вильнопадла запомнила на всю жизнь, как рисковать чужой жизнью и вообще нарушать установленные правила.Я уже писал, что Зе и Ко будут тупарями, если не применят силу к неповиновавшимся, как это уже видели на примере мирных поджигателей и нигеров-наркоманов.Бездействие чревато переворотом, массой смертей, огромными убытками и т д.Дальше уговаривать вильнопадлу бесполезно и невозможно, только жесточайшие меры могут навести порядок в стране.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:09

  moldashavanin написав:Может власть озаботится восстановлением экономики ?
Что кричали во время карантина !

экономику уже раньше вируса с карантином прострали, это все кроме тебя знают.Уже год падает промпроизводство, держимся на кредитах.Вот бы ещё перестали укрнарику эти кредиты наливать, было бы здорово.У нас в чём смысл выборов и власти :?: В том, кто дорвётся до дерибана гос денег.Кто победил, тот и дерибанит.По обычным схемам - откат, лоббирование своих, прокрутки. перераспределения и т д.Зачем простому народу кредиты - не зачем. если их забирают в карманы властьимущие.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Uppi написав:Как нравится с такими людьми общаться. Развелось этих Шариковых "Взять все и поделить" . По теме , есть такой магазин в Киеве https://www.egersund.ua у них даже на дверях написано что с животными можно . Напомню Корона по легенде перешла от животных к людям . Это касаемо собак. Ну и все остальные Кышени, Новусы и Метро были замечены в присутствии братьев наших меньших без масок . Кассир в маске сидит целый день на работе набирает на маску кучу бактерий и вирусов которые размножаются на его маске так как в дыхании человека есть влага, подходите вы и он осеменяет вас букетом , прикольно правда.Маски нужно менять каждые два часа , где в нормативке об этом сказано ?


Очень странно вы мыслите.а чё вы лезете. куда вас не звали и без мыла.А попробуйте просто выполнять то. что именно Вам приписано и не выёживаться в сторону.и если каждый так сделает. тогда и будет порядок.именно таким образом он существует в Китае, Корее и под.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:20

  shapo написав:
  moldashavanin написав:
Ух , Народ припомнит все - от безумных карантинных мер ,штрафов , разорение фермеров .
Будут Гроздья Гнева в Октябре .

Что, ещё не все разрушили до основания?


еще можно рушить и рушить
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:55

  moldashavanin написав:
  shapo написав:
  moldashavanin написав:
Ух , Народ припомнит все - от безумных карантинных мер ,штрафов , разорение фермеров .
Будут Гроздья Гнева в Октябре .

Что, ещё не все разрушили до основания?


еще можно рушить и рушить


Вы себя куда относите, к тем кто будет разрушать, тем, кто улетит на частных самолетах в давно заготовленные места или к остальным нищим терпилам которые будут пожинать все это?
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:57

В Алматы с 5 июля снова вводится карантин на 2 недели, условия объявят завтра.
6 июля исполняется 80 лет Н.Назарбаеву и празднование пройдет в виде онлайн-трансляции.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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