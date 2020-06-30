Igneus написав:Постанова № 7 Пленуму Верховного Суду від 29 травня 2020 року "Про звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо перевірки відповідності Конституції України (конституційності) ... постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» ...: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pr ... lenumu_46/ https://supreme.court.gov.ua/userfiles/ ... nnia_1.pdf
Fiat justitia et pereat mundus! Пусть свершится правосудие, даже если погибнет мир!
Дальше что ? КСУ рассмотрел и вынес решение ? Пока нет решений по постановлению КМУ - выполняйте его требования.
Здесь есть скрытый подтекст ? Морфий, алкоголь - в 42 года все.
Uppi написав:Как нравится с такими людьми общаться. Развелось этих Шариковых "Взять все и поделить" . По теме , есть такой магазин в Киеве https://www.egersund.ua у них даже на дверях написано что с животными можно . Напомню Корона по легенде перешла от животных к людям . Это касаемо собак. Ну и все остальные Кышени, Новусы и Метро были замечены в присутствии братьев наших меньших без масок . Кассир в маске сидит целый день на работе набирает на маску кучу бактерий и вирусов которые размножаются на его маске так как в дыхании человека есть влага, подходите вы и он осеменяет вас букетом , прикольно правда. Маски нужно менять каждые два часа , где в нормативке об этом сказано ?
хтось пропонував шось брати і ділити? де саме? навіщо ці фантазії? шарікови якраз проти всього, тому що проти. якщо все змінитися навпаки, всеодно будуть проти. бо життєва позиція така. є рекомендації від моз як слід змінювати маски, але вам видно їх особисто міністр не довів до відома? про собак в магазинах - санправила забороняють тварин в продуктових лавках. якщо є такі, куди пускають з ними, обходьте їх, знайдіть собі інший.
і правильно роблять. вам щось заважає надіти маску при вході в приміщення чи в транспорті? сильно принципових тільки так і можна чомусь навчити. у франціях, італіях і т.д. теж був совок, коли штрафували за відсутність маски?
Кроме штрафа нужно мордой в асфальт валить и по почкам дать, чтобы вильнопадла запомнила на всю жизнь, как рисковать чужой жизнью и вообще нарушать установленные правила.Я уже писал, что Зе и Ко будут тупарями, если не применят силу к неповиновавшимся, как это уже видели на примере мирных поджигателей и нигеров-наркоманов.Бездействие чревато переворотом, массой смертей, огромными убытками и т д.Дальше уговаривать вильнопадлу бесполезно и невозможно, только жесточайшие меры могут навести порядок в стране.
moldashavanin написав:Может власть озаботится восстановлением экономики ? Что кричали во время карантина !
экономику уже раньше вируса с карантином прострали, это все кроме тебя знают.Уже год падает промпроизводство, держимся на кредитах.Вот бы ещё перестали укрнарику эти кредиты наливать, было бы здорово.У нас в чём смысл выборов и власти В том, кто дорвётся до дерибана гос денег.Кто победил, тот и дерибанит.По обычным схемам - откат, лоббирование своих, прокрутки. перераспределения и т д.Зачем простому народу кредиты - не зачем. если их забирают в карманы властьимущие.
Uppi написав:Как нравится с такими людьми общаться. Развелось этих Шариковых "Взять все и поделить" . По теме , есть такой магазин в Киеве https://www.egersund.ua у них даже на дверях написано что с животными можно . Напомню Корона по легенде перешла от животных к людям . Это касаемо собак. Ну и все остальные Кышени, Новусы и Метро были замечены в присутствии братьев наших меньших без масок . Кассир в маске сидит целый день на работе набирает на маску кучу бактерий и вирусов которые размножаются на его маске так как в дыхании человека есть влага, подходите вы и он осеменяет вас букетом , прикольно правда.Маски нужно менять каждые два часа , где в нормативке об этом сказано ?
Очень странно вы мыслите.а чё вы лезете. куда вас не звали и без мыла.А попробуйте просто выполнять то. что именно Вам приписано и не выёживаться в сторону.и если каждый так сделает. тогда и будет порядок.именно таким образом он существует в Китае, Корее и под.