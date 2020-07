Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 240 Додано: Сер 01 лип, 2020 18:11 Re: Эпидемия коронавируса в мире Uppi написав: Как нравится с такими людьми общаться. Развелось этих Шариковых "Взять все и поделить" . По теме , есть такой магазин в Киеве https://www.egersund.ua у них даже на дверях написано что с животными можно . Напомню Корона по легенде перешла от животных к людям . Это касаемо собак. Ну и все остальные Кышени, Новусы и Метро были замечены в присутствии братьев наших меньших без масок . Кассир в маске сидит целый день на работе набирает на маску кучу бактерий и вирусов которые размножаются на его маске так как в дыхании человека есть влага, подходите вы и он осеменяет вас букетом , прикольно правда.Маски нужно менять каждые два часа , где в нормативке об этом сказано ?



Очень странно вы мыслите.а чё вы лезете. куда вас не звали и без мыла.А попробуйте просто выполнять то. что именно Вам приписано и не выёживаться в сторону.и если каждый так сделает. тогда и будет порядок.именно таким образом он существует в Китае, Корее и под.

Ух , Народ припомнит все - от безумных карантинных мер ,штрафов , разорение фермеров .

Будут Гроздья Гнева в Октябре .

Будут Гроздья Гнева в Октябре . Ух , Народ припомнит все - от безумных карантинных мер ,штрафов , разорение фермеров .Будут Гроздья Гнева в Октябре .

Что, ещё не все разрушили до основания?



еще можно рушить и рушить



Кассир в маске сидит целый день на работе набирает на маску кучу бактерий и вирусов которые размножаются на его маске так как в дыхании человека есть влага, подходите вы и он осеменяет вас букетом , прикольно правда.Маски нужно менять каждые два часа , где в нормативке об этом сказано ? Кассир в маске сидит целый день на работе набирает на маску кучу бактерий и вирусов которые размножаются на его маске так как в дыхании человека есть влага, подходите вы и он осеменяет вас букетом , прикольно правда.Маски нужно менять каждые два часа , где в нормативке об этом сказано ?

Delta Bravo... Кунсткамера.

Як розмножуються віруси на масці?!!

Бактерії розмножуються у відповідному середовищі, і це не поверхня маски.

Маску медичну!!! і респіратори без клапана замінюють через їх зволоження і зниження фільтрувальних властивостей - втрату електростатики (будівельники, наприклад, змінюють). А не через мікроорганізми (тобто це не основний фактор). Для відновлення фільтрувальних можливостей їх достатньо висушити.

Респіратори з клапаном розраховані на використання протягом 8 годин без втрати властивостей. Delta Bravo... Кунсткамера.Як розмножуються віруси на масці?!!Бактерії розмножуються у відповідному середовищі, і це не поверхня маски.Маску!!! і респіратори без клапана замінюють через їх зволоження і зниження фільтрувальних властивостей - втрату електростатики (будівельники, наприклад, змінюють). А не через мікроорганізми (тобто це не основний фактор). Для відновлення фільтрувальних можливостей їх достатньо висушити.Респіратори з клапаном розраховані на використання протягом 8 годин без втрати властивостей. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1275 З нами з: 07.10.09 Подякував: 282 раз. Подякували: 328 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 лип, 2020 20:32 Uppi написав: wild.tomcat написав: Uppi написав: Украинцев будут штрафовать за отсутствие масок

https://korrespondent.net/ukraine/42468 ... tvye-masok

Нужно сразу отрезать голову . Нет маски , на общественные работы . В общем совок возвращается в самой его уро-ливой форме . Украинцев будут штрафовать за отсутствие масокНужно сразу отрезать голову . Нет маски , на общественные работы . В общем совок возвращается в самой его уро-ливой форме .



і правильно роблять. вам щось заважає надіти маску при вході в приміщення чи в транспорті? сильно принципових тільки так і можна чомусь навчити. у франціях, італіях і т.д. теж був совок, коли штрафували за відсутність маски?

Подскажите , а с собакой на руках и без маски можно в продуктовый магазин ?

Маску вы как часто меняете ? Кассир в одной и той же маске сидит целый день это правильно ?

Маски далеко не все защищают , нужно носить противогаз и защита лучше в слизистую глаз не попадет и за лицо себя трогать не получается . Подскажите , а с собакой на руках и без маски можно в продуктовый магазин ?Маску вы как часто меняете ? Кассир в одной и той же маске сидит целый день это правильно ?Маски далеко не все защищают , нужно носить противогаз и защита лучше в слизистую глаз не попадет и за лицо себя трогать не получается .



возможно на 4 месяце эпидемии уже можно было где-то прочитать, что цель масок классом ниже Н95 - это защита окружающих от своей потенциальной заразности (на 65-75%).



но вовремя смененная 4х слойная маска снижает также риск заражения также и носителя (на 35-50%). возможно на 4 месяце эпидемии уже можно было где-то прочитать, что цель масок классом ниже Н95 - это защита окружающих от своей потенциальной заразности (на 65-75%).но вовремя смененная 4х слойная маска снижает также риск заражения также и носителя (на 35-50%). It takes little for me to say

