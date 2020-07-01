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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1478147914801481>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Uppi написав:Как нравится с такими людьми общаться. Развелось этих Шариковых "Взять все и поделить" . По теме , есть такой магазин в Киеве https://www.egersund.ua у них даже на дверях написано что с животными можно . Напомню Корона по легенде перешла от животных к людям . Это касаемо собак. Ну и все остальные Кышени, Новусы и Метро были замечены в присутствии братьев наших меньших без масок . Кассир в маске сидит целый день на работе набирает на маску кучу бактерий и вирусов которые размножаются на его маске так как в дыхании человека есть влага, подходите вы и он осеменяет вас букетом , прикольно правда.Маски нужно менять каждые два часа , где в нормативке об этом сказано ?


Очень странно вы мыслите.а чё вы лезете. куда вас не звали и без мыла.А попробуйте просто выполнять то. что именно Вам приписано и не выёживаться в сторону.и если каждый так сделает. тогда и будет порядок.именно таким образом он существует в Китае, Корее и под.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:55

  moldashavanin написав:
  shapo написав:
  moldashavanin написав:
Ух , Народ припомнит все - от безумных карантинных мер ,штрафов , разорение фермеров .
Будут Гроздья Гнева в Октябре .

Что, ещё не все разрушили до основания?


еще можно рушить и рушить


Вы себя куда относите, к тем кто будет разрушать, тем, кто улетит на частных самолетах в давно заготовленные места или к остальным нищим терпилам которые будут пожинать все это?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:57

В Алматы с 5 июля снова вводится карантин на 2 недели, условия объявят завтра.
6 июля исполняется 80 лет Н.Назарбаеву и празднование пройдет в виде онлайн-трансляции.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:16

  shapo написав:Вы себя куда относите, к тем кто будет разрушать, тем, кто улетит на частных самолетах в давно заготовленные места или к остальным нищим терпилам которые будут пожинать все это?


По обстоятельствам ....
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 20:08

  Uppi написав:
Кассир в маске сидит целый день на работе набирает на маску кучу бактерий и вирусов которые размножаются на его маске так как в дыхании человека есть влага, подходите вы и он осеменяет вас букетом , прикольно правда.Маски нужно менять каждые два часа , где в нормативке об этом сказано ?

Delta Bravo... Кунсткамера.
Як розмножуються віруси на масці?!!
Бактерії розмножуються у відповідному середовищі, і це не поверхня маски.
Маску медичну!!! і респіратори без клапана замінюють через їх зволоження і зниження фільтрувальних властивостей - втрату електростатики (будівельники, наприклад, змінюють). А не через мікроорганізми (тобто це не основний фактор). Для відновлення фільтрувальних можливостей їх достатньо висушити.
Респіратори з клапаном розраховані на використання протягом 8 годин без втрати властивостей.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 20:32

  Uppi написав:
  wild.tomcat написав:
  Uppi написав:Украинцев будут штрафовать за отсутствие масок
https://korrespondent.net/ukraine/42468 ... tvye-masok
Нужно сразу отрезать голову . Нет маски , на общественные работы . В общем совок возвращается в самой его уро-ливой форме .


і правильно роблять. вам щось заважає надіти маску при вході в приміщення чи в транспорті? сильно принципових тільки так і можна чомусь навчити. у франціях, італіях і т.д. теж був совок, коли штрафували за відсутність маски?

Подскажите , а с собакой на руках и без маски можно в продуктовый магазин ?
Маску вы как часто меняете ? Кассир в одной и той же маске сидит целый день это правильно ?
Маски далеко не все защищают , нужно носить противогаз и защита лучше в слизистую глаз не попадет и за лицо себя трогать не получается .


возможно на 4 месяце эпидемии уже можно было где-то прочитать, что цель масок классом ниже Н95 - это защита окружающих от своей потенциальной заразности (на 65-75%).

но вовремя смененная 4х слойная маска снижает также риск заражения также и носителя (на 35-50%).
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:02

  moldashavanin написав:
  shapo написав:Вы себя куда относите, к тем кто будет разрушать, тем, кто улетит на частных самолетах в давно заготовленные места или к остальным нищим терпилам которые будут пожинать все это?


По обстоятельствам ....


У вас только 2 варианта - или громила, или терпила, вариант с собственным самолётом и домиком в др. стране не для вас
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:05

  safonovstanislav написав:
  adeges написав:.. но вечно сдерживать уровень проблемности не получится, зато пока в народе поддерживается иллюзия нормальности, а значит поддерживается пофигистское отношения к проблеме, а значит проблема усугубляется

Ничего не усугубляется. Уже ничего не остановить. Сегодня улетели самолёты в Турцию и Египет, до этого в Албанию. Тут, сколько ни карантинся, будут завозить новые порции вируса с вернувшимися туристами. На отдыхе люди из разных стран перемешиваются между собой. Итальяшек обычно не мало, а потом взаимное заражение украинцев украинцами в самолёте. Так что, нужно просто расслабиться, и ждать пока это всё прекратится само собой самым естественным образом.

Вряд ли это сыграет большую роль. Масштабы не те по сравнению с безалаберностью внутри страны.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:08

  wild.tomcat написав:
  Uppi написав:Как нравится с такими людьми общаться. Развелось этих Шариковых "Взять все и поделить" .
По теме , есть такой магазин в Киеве https://www.egersund.ua у них даже на дверях написано что с животными можно . Напомню Корона по легенде перешла от животных к людям . Это касаемо собак. Ну и все остальные Кышени, Новусы и Метро были замечены в присутствии братьев наших меньших без масок .
Кассир в маске сидит целый день на работе набирает на маску кучу бактерий и вирусов которые размножаются на его маске так как в дыхании человека есть влага, подходите вы и он осеменяет вас букетом , прикольно правда.
Маски нужно менять каждые два часа , где в нормативке об этом сказано ?


хтось пропонував шось брати і ділити? де саме? навіщо ці фантазії? шарікови якраз проти всього, тому що проти. якщо все змінитися навпаки, всеодно будуть проти. бо життєва позиція така. :D
є рекомендації від моз як слід змінювати маски, але вам видно їх особисто міністр не довів до відома? :D
про собак в магазинах - санправила забороняють тварин в продуктових лавках. якщо є такі, куди пускають з ними, обходьте їх, знайдіть собі інший.

С маленькой собачкой на руках, вроде, разрешено.

И от собак пока, вроде, никаких пандемий не наблюдалось.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:15

https://kurs.com.ua/novost/186874-v-shvecii-provedut-rassledovanie-deistvii-vlastei
Указано, что окончательный доклад о своей работе комиссия представит в феврале 2022 года.

:)
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