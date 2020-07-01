Uppi написав:Как нравится с такими людьми общаться. Развелось этих Шариковых "Взять все и поделить" . По теме , есть такой магазин в Киеве https://www.egersund.ua у них даже на дверях написано что с животными можно . Напомню Корона по легенде перешла от животных к людям . Это касаемо собак. Ну и все остальные Кышени, Новусы и Метро были замечены в присутствии братьев наших меньших без масок . Кассир в маске сидит целый день на работе набирает на маску кучу бактерий и вирусов которые размножаются на его маске так как в дыхании человека есть влага, подходите вы и он осеменяет вас букетом , прикольно правда.Маски нужно менять каждые два часа , где в нормативке об этом сказано ?
Очень странно вы мыслите.а чё вы лезете. куда вас не звали и без мыла.А попробуйте просто выполнять то. что именно Вам приписано и не выёживаться в сторону.и если каждый так сделает. тогда и будет порядок.именно таким образом он существует в Китае, Корее и под.
Uppi написав: Кассир в маске сидит целый день на работе набирает на маску кучу бактерий и вирусов которые размножаются на его маске так как в дыхании человека есть влага, подходите вы и он осеменяет вас букетом , прикольно правда.Маски нужно менять каждые два часа , где в нормативке об этом сказано ?
Delta Bravo... Кунсткамера. Як розмножуються віруси на масці?!! Бактерії розмножуються у відповідному середовищі, і це не поверхня маски. Маску медичну!!! і респіратори без клапана замінюють через їх зволоження і зниження фільтрувальних властивостей - втрату електростатики (будівельники, наприклад, змінюють). А не через мікроорганізми (тобто це не основний фактор). Для відновлення фільтрувальних можливостей їх достатньо висушити. Респіратори з клапаном розраховані на використання протягом 8 годин без втрати властивостей.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
і правильно роблять. вам щось заважає надіти маску при вході в приміщення чи в транспорті? сильно принципових тільки так і можна чомусь навчити. у франціях, італіях і т.д. теж був совок, коли штрафували за відсутність маски?
Подскажите , а с собакой на руках и без маски можно в продуктовый магазин ? Маску вы как часто меняете ? Кассир в одной и той же маске сидит целый день это правильно ? Маски далеко не все защищают , нужно носить противогаз и защита лучше в слизистую глаз не попадет и за лицо себя трогать не получается .
возможно на 4 месяце эпидемии уже можно было где-то прочитать, что цель масок классом ниже Н95 - это защита окружающих от своей потенциальной заразности (на 65-75%).
но вовремя смененная 4х слойная маска снижает также риск заражения также и носителя (на 35-50%).
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав:.. но вечно сдерживать уровень проблемности не получится, зато пока в народе поддерживается иллюзия нормальности, а значит поддерживается пофигистское отношения к проблеме, а значит проблема усугубляется
Ничего не усугубляется. Уже ничего не остановить. Сегодня улетели самолёты в Турцию и Египет, до этого в Албанию. Тут, сколько ни карантинся, будут завозить новые порции вируса с вернувшимися туристами. На отдыхе люди из разных стран перемешиваются между собой. Итальяшек обычно не мало, а потом взаимное заражение украинцев украинцами в самолёте. Так что, нужно просто расслабиться, и ждать пока это всё прекратится само собой самым естественным образом.
Вряд ли это сыграет большую роль. Масштабы не те по сравнению с безалаберностью внутри страны.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Uppi написав:Как нравится с такими людьми общаться. Развелось этих Шариковых "Взять все и поделить" . По теме , есть такой магазин в Киеве https://www.egersund.ua у них даже на дверях написано что с животными можно . Напомню Корона по легенде перешла от животных к людям . Это касаемо собак. Ну и все остальные Кышени, Новусы и Метро были замечены в присутствии братьев наших меньших без масок . Кассир в маске сидит целый день на работе набирает на маску кучу бактерий и вирусов которые размножаются на его маске так как в дыхании человека есть влага, подходите вы и он осеменяет вас букетом , прикольно правда. Маски нужно менять каждые два часа , где в нормативке об этом сказано ?
хтось пропонував шось брати і ділити? де саме? навіщо ці фантазії? шарікови якраз проти всього, тому що проти. якщо все змінитися навпаки, всеодно будуть проти. бо життєва позиція така. є рекомендації від моз як слід змінювати маски, але вам видно їх особисто міністр не довів до відома? про собак в магазинах - санправила забороняють тварин в продуктових лавках. якщо є такі, куди пускають з ними, обходьте їх, знайдіть собі інший.
С маленькой собачкой на руках, вроде, разрешено.
И от собак пока, вроде, никаких пандемий не наблюдалось.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.