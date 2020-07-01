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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 лип, 2020 22:22
shapo написав: moldashavanin написав:
По обстоятельствам ....
У вас только 2 варианта - или громила, или терпила, вариант с собственным самолётом и домиком в др. стране не для вас
Ех ... Я так мечтал про самолет ....
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Додано: Сер 01 лип, 2020 23:41
ЛАД написав:Не знаю по какому принципу проводится проверка на антитела, но вряд ли при этом обнаруживается много новых заболевших, разве что бессимптомных.
Вот тут доступно, кратко и познавательно расписано про тесты на антитела на примере Одессы.
Выявление коронавируса: ИФА-тесты на иммуноглобулины А и М в Одессе делают бесплатно, за G нужно платить http://timer-odessa.net/news/koronaviru ... t_706.html
Не читаю Будивельника и Trast.
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Сер 01 лип, 2020 15:19
ЛОБ
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