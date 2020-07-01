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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1478147914801481

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:22

  shapo написав:
  moldashavanin написав:
По обстоятельствам ....


У вас только 2 варианта - или громила, или терпила, вариант с собственным самолётом и домиком в др. стране не для вас


Ех ... Я так мечтал про самолет ....
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:Не знаю по какому принципу проводится проверка на антитела, но вряд ли при этом обнаруживается много новых заболевших, разве что бессимптомных.


Вот тут доступно, кратко и познавательно расписано про тесты на антитела на примере Одессы.

Выявление коронавируса: ИФА-тесты на иммуноглобулины А и М в Одессе делают бесплатно, за G нужно платить
http://timer-odessa.net/news/koronaviru ... t_706.html
Не читаю Будивельника и Trast.
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