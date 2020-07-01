Ех ... Я так мечтал про самолет ....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 лип, 2020 22:22
Додано: Сер 01 лип, 2020 23:41
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вот тут доступно, кратко и познавательно расписано про тесты на антитела на примере Одессы.
Выявление коронавируса: ИФА-тесты на иммуноглобулины А и М в Одессе делают бесплатно, за G нужно платить
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Чет 02 лип, 2020 00:02
К обсуждавшемуся здесь вопросу об ИВЛ.
Опубликован отчёт Кабмина о расходовании 19 млрд. грн из Фонда борьбы с COVID-19. Из этих 19 млрд.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 02 лип, 2020 09:05
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Статистика COVID-19 у регіонах
Всього випадків - 45 887
Нових - 889
Одужало - 20 053 (+505)
Загинуло - 1 185(+12)
Підозри - 91 172 (+1 239)
Вінницька область — 1 895(+19)
Волинська область — 2 508 (+81)
Дніпропетровська область — 1 095 (+5)
Донецька область — 562 (+78)
Житомирська область — 1 421 (+13)
Закарпатська область — 3 046 (+85)
Запорізька область — 576 (+4)
Івано-Франківська область — 2 489
(+51)
Кіровоградська область — 650 (+3)
м. Київ — 5 242 (+104)
Київська область — 2 655 (+45)
Львівська область — 5 730 (+152)
Луганська область — 83 (+3)
Миколаївська область — 447 (0)
Одеська область — 1 736 (+24)
Полтавська область — 320 (+1)
Рівненська область — 3877 (+93)
Сумська область — 302 (+5)
Тернопільська область — 1 958 (+28)
Харківська область — 2 207 (+38)
Херсонська область — 194 (+1)
Хмельницька область — 808 (+3)
Чернівецька область — 4 894 (+44)
Черкаська область — 645 (0)
Чернігівська область — 547 (+9)
Delta oporteat nos salvos fieri!
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