Додано: Чет 02 лип, 2020 09:49

"... Вы же ходячая смерть. Микробов, гнездящихся в вашем теле, вполне достаточно, чтобы уничтожить полмира. Даже простуда, обычная простуда может лишить жизни миллионы людей. За последние два столетия сопротивляемость болезням практически утрачена. Она уже не нужна человеческому организму. Мы победили все болезни. Но вы, путешественники во времени, появляетесь здесь с их полным букетом. И мы не можем оставить вас на Земле...... Сожалею, но даже слово честнейшего из людей ничто по сравнению сбезопасностью миллиардов землян. Мы не можем разрешить вам остаться. Этожестоко, несправедливо, но другого выхода нет. - Чертовски жаль, но вы должны нас понять. Само ваше присутствие пугает нас до смерти. Мы не имеем права позволить вам ходить по Земле, даже в космических скафандрах. Это абсолютно невозможно. Для вас есть только один путь - на Луну..."