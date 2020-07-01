Ех ... Я так мечтал про самолет ....
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 лип, 2020 22:22
Додано: Сер 01 лип, 2020 23:41
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вот тут доступно, кратко и познавательно расписано про тесты на антитела на примере Одессы.
Выявление коронавируса: ИФА-тесты на иммуноглобулины А и М в Одессе делают бесплатно, за G нужно платить
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Чет 02 лип, 2020 00:02
К обсуждавшемуся здесь вопросу об ИВЛ.
Опубликован отчёт Кабмина о расходовании 19 млрд. грн из Фонда борьбы с COVID-19. Из этих 19 млрд.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 02 лип, 2020 09:05
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Статистика COVID-19 у регіонах
Всього випадків - 45 887
Нових - 889
Одужало - 20 053 (+505)
Загинуло - 1 185(+12)
Підозри - 91 172 (+1 239)
Вінницька область — 1 895(+19)
Волинська область — 2 508 (+81)
Дніпропетровська область — 1 095 (+5)
Донецька область — 562 (+78)
Житомирська область — 1 421 (+13)
Закарпатська область — 3 046 (+85)
Запорізька область — 576 (+4)
Івано-Франківська область — 2 489
(+51)
Кіровоградська область — 650 (+3)
м. Київ — 5 242 (+104)
Київська область — 2 655 (+45)
Львівська область — 5 730 (+152)
Луганська область — 83 (+3)
Миколаївська область — 447 (0)
Одеська область — 1 736 (+24)
Полтавська область — 320 (+1)
Рівненська область — 3877 (+93)
Сумська область — 302 (+5)
Тернопільська область — 1 958 (+28)
Харківська область — 2 207 (+38)
Херсонська область — 194 (+1)
Хмельницька область — 808 (+3)
Чернівецька область — 4 894 (+44)
Черкаська область — 645 (0)
Чернігівська область — 547 (+9)
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Чет 02 лип, 2020 09:49
"... Вы же ходячая смерть. Микробов, гнездящихся в вашем теле, вполне достаточно, чтобы уничтожить полмира. Даже простуда, обычная простуда может лишить жизни миллионы людей. За последние два столетия сопротивляемость болезням практически утрачена. Она уже не нужна человеческому организму. Мы победили все болезни. Но вы, путешественники во времени, появляетесь здесь с их полным букетом. И мы не можем оставить вас на Земле...
... Сожалею, но даже слово честнейшего из людей ничто по сравнению с
безопасностью миллиардов землян. Мы не можем разрешить вам остаться. Это
жестоко, несправедливо, но другого выхода нет. - Чертовски жаль, но вы должны нас понять. Само ваше присутствие пугает нас до смерти. Мы не имеем права позволить вам ходить по Земле, даже в космических скафандрах. Это абсолютно невозможно. Для вас есть только один путь - на Луну..."
Роберт Силверберг, "Абсолютно невозможно", 1956 год
Додано: Чет 02 лип, 2020 09:57
varlo
72 % новых случаев в Украине получается это Западная Украина и город Киев.
В центре, на юге и северо-востоке удивительно спокойно.
Интересно, что Зеленский больше всего истерит насчёт соблюдения карантина в Одессе, где по сравнению с многими другими регионами гораздо спокойнее. Зеля собирается на выходных посетить с разгромным визитом Одессу, где вроде с инспекцией хочет самолично посетить ночные клубы в Аркадии с карательной санкцией по нарушению режима карантина показательно на камеру. Возникает вопрос чего он не ездит с проверками карантина туда, где действительно болеют.
Кстати насколько я понял сам Зеленский штраф за нарушение карантина и посиделки с корешами в кафе не заплатит, ибо суд первой инстанции постановил, что Президент - лицо неприкосновенное и просто суд не может легализовать этот штраф
Зы. Я не юрист если что как правильно не знаю, но так прочитал в прессе про суд и штраф Зеленского.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:36
Вы хотя бы подсказали однодумцу, что в Альфе онлайн-обмен валюты только в мобильном приложении, а то он в час "Ч" спрашивает о возможности обмена в Альфе в веб-версии: viewtopic.php?p=5004139#p5004139
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:37
А в целом вчерашний день "порадовал" рекордами по миру.
Новый абсолютный мировой рекорд по обнаруженным зараженным за сутки + 196 901
Ну и США выдала за сутки + 51 000. Ни одна страна в мире не могла раньше достичь таких показателей. Полтора дня в США = по количеству заболевших = полгода в Китае.
Южный пояс негритянских протестов даёт львиную долю американских случаев.
А Европа практически ушла из коронавирусного пояса, за сутки во всей Европе всего (включая Россию) + 13 000.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Легализация рэкета от государства .
В МОЗ уточнили, как будут штрафовать "за маски"
Люди перепуганы и все носят маски в магазинах и общественных местах без полицейской указки. Не будем сейчас обсуждать целесообразность этого. Но нужен закон по которому будем наполнять бюджет . Штрафовать предпринимателей и обычных граждан . Они не понимают по человечески нужен штраф .
Если народ это проглотит с ним все понятно . Дальше можно закручивать гайки сильнее.
|