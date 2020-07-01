RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1478147914801481

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:22

  shapo написав:
  moldashavanin написав:
По обстоятельствам ....


У вас только 2 варианта - или громила, или терпила, вариант с собственным самолётом и домиком в др. стране не для вас


Ех ... Я так мечтал про самолет ....
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 659
З нами з: 22.07.11
Подякував: 237 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:Не знаю по какому принципу проводится проверка на антитела, но вряд ли при этом обнаруживается много новых заболевших, разве что бессимптомных.


Вот тут доступно, кратко и познавательно расписано про тесты на антитела на примере Одессы.

Выявление коронавируса: ИФА-тесты на иммуноглобулины А и М в Одессе делают бесплатно, за G нужно платить
http://timer-odessa.net/news/koronaviru ... t_706.html
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
Повідомлень: 17474
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4279 раз.
Подякували: 6891 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 00:02

К обсуждавшемуся здесь вопросу об ИВЛ.
Опубликован отчёт Кабмина о расходовании 19 млрд. грн из Фонда борьбы с COVID-19. Из этих 19 млрд.
100 млн грн - предусмотрено приобретение аппаратов ИВЛ учреждениям здравоохранения, которые оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19

https://www.unn.com.ua/ru/news/1878201-v-uryadi-dopovili-pro-rozpodil-19-mlrd-grn-z-fondu-borotbi-z-covid-19
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16766
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4490 раз.
Подякували: 4167 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 45 887
Нових - 889

Одужало - 20 053 (+505)
Загинуло - 1 185(+12)
Підозри - 91 172 (+1 239)

Вінницька область — 1 895(+19)
Волинська область — 2 508 (+81)
Дніпропетровська область — 1 095 (+5)
Донецька область — 562 (+78)
Житомирська область — 1 421 (+13)
Закарпатська область — 3 046 (+85)
Запорізька область — 576 (+4)
Івано-Франківська область — 2 489
(+51)
Кіровоградська область — 650 (+3)
м. Київ — 5 242 (+104)
Київська область — 2 655 (+45)
Львівська область — 5 730 (+152)
Луганська область — 83 (+3)
Миколаївська область — 447 (0)
Одеська область — 1 736 (+24)
Полтавська область — 320 (+1)
Рівненська область — 3877 (+93)
Сумська область — 302 (+5)
Тернопільська область — 1 958 (+28)
Харківська область — 2 207 (+38)
Херсонська область — 194 (+1)
Хмельницька область — 808 (+3)
Чернівецька область — 4 894 (+44)
Черкаська область — 645 (0)
Чернігівська область — 547 (+9)
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 6280
З нами з: 11.04.12
Подякував: 352 раз.
Подякували: 758 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:49

"... Вы же ходячая смерть. Микробов, гнездящихся в вашем теле, вполне достаточно, чтобы уничтожить полмира. Даже простуда, обычная простуда может лишить жизни миллионы людей. За последние два столетия сопротивляемость болезням практически утрачена. Она уже не нужна человеческому организму. Мы победили все болезни. Но вы, путешественники во времени, появляетесь здесь с их полным букетом. И мы не можем оставить вас на Земле...
... Сожалею, но даже слово честнейшего из людей ничто по сравнению с
безопасностью миллиардов землян. Мы не можем разрешить вам остаться. Это
жестоко, несправедливо, но другого выхода нет. - Чертовски жаль, но вы должны нас понять. Само ваше присутствие пугает нас до смерти. Мы не имеем права позволить вам ходить по Земле, даже в космических скафандрах. Это абсолютно невозможно. Для вас есть только один путь - на Луну..."

Роберт Силверберг, "Абсолютно невозможно", 1956 год

http://lib.ru/INOFANT/SILVERBERG/absolute.txt
Igneus
 
Повідомлень: 578
З нами з: 29.08.18
Подякував: 222 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:57

varlo

72 % новых случаев в Украине получается это Западная Украина и город Киев.
В центре, на юге и северо-востоке удивительно спокойно.

Интересно, что Зеленский больше всего истерит насчёт соблюдения карантина в Одессе, где по сравнению с многими другими регионами гораздо спокойнее. Зеля собирается на выходных посетить с разгромным визитом Одессу, где вроде с инспекцией хочет самолично посетить ночные клубы в Аркадии с карательной санкцией по нарушению режима карантина показательно на камеру. Возникает вопрос чего он не ездит с проверками карантина туда, где действительно болеют.
Кстати насколько я понял сам Зеленский штраф за нарушение карантина и посиделки с корешами в кафе не заплатит, ибо суд первой инстанции постановил, что Президент - лицо неприкосновенное и просто суд не может легализовать этот штраф :mrgreen:
Зы. Я не юрист если что как правильно не знаю, но так прочитал в прессе про суд и штраф Зеленского.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
Повідомлень: 17474
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4279 раз.
Подякували: 6891 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:36

  ЛАД написав:P.s. А где пропал varlo с ежедневной сводкой?

Вы хотя бы подсказали однодумцу, что в Альфе онлайн-обмен валюты только в мобильном приложении, а то он в час "Ч" спрашивает о возможности обмена в Альфе в веб-версии: viewtopic.php?p=5004139#p5004139
Igneus
 
Повідомлень: 578
З нами з: 29.08.18
Подякував: 222 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:37

А в целом вчерашний день "порадовал" рекордами по миру.
Новый абсолютный мировой рекорд по обнаруженным зараженным за сутки + 196 901
Ну и США выдала за сутки + 51 000. Ни одна страна в мире не могла раньше достичь таких показателей. Полтора дня в США = по количеству заболевших = полгода в Китае.
Южный пояс негритянских протестов даёт львиную долю американских случаев.

А Европа практически ушла из коронавирусного пояса, за сутки во всей Европе всего (включая Россию) + 13 000.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
Повідомлень: 17474
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4279 раз.
Подякували: 6891 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Легализация рэкета от государства .
В МОЗ уточнили, как будут штрафовать "за маски"
https://korrespondent.net/ukraine/42471 ... t-za-masky
Люди перепуганы и все носят маски в магазинах и общественных местах без полицейской указки. Не будем сейчас обсуждать целесообразность этого. Но нужен закон по которому будем наполнять бюджет . Штрафовать предпринимателей и обычных граждан . Они не понимают по человечески нужен штраф .
Если народ это проглотит с ним все понятно . Дальше можно закручивать гайки сильнее.
Uppi
 
Повідомлень: 91
З нами з: 22.04.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1478147914801481
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti, саша, Electron, pirat-d, Uppi, vitaliian, Vitalych-new і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 703, 704, 705
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7041 1584679
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 09:21
maksimus silvestris

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.