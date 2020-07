Додано: Чет 02 лип, 2020 16:04

Очередное исследование главного банка мира, в котором наш вирус, подталкивает всех отказаться от наличных. Ведь все деньги должны быть только у центробанков стран, все люди должны иметь счета в центробанках, государство должно иметь прямой доступ к каждому гражданину, чтобы ему помочь.Часть 3 исследования. Payments amid the Covid-19 pandemicThe pandemic has highlighted both progress and shortcomings in payments. Digital payments have allowed many economic activities (eg purchase of groceries and other essential goods) to continue online during the pandemic. Yet due to unequal access, low-income and vulnerable groups face difficulties in paying or receiving funds. Some central banks have warned that refusal by merchants to accept cash could place an undue burden on those with limited payment options.icon To reach the unbanked, some government-to-person (G2P) payments have relied on paper cheques, which take longer to process and may pose higher risks of fraud than bank transfers. Elsewhere, authorities have used new digital payment options (Graph III.D, right-hand panel). The crisis has amplified calls for greater access to digital payments by vulnerable groups and for more inclusive, lower-cost payment services going forward.