Вчера пришлось положить маму в хирургию. (Киев). В приемном покое процедура заняла 3 часа. Больница принимает ковидных пациентов в том же приемном отделении. При нас поступил один с положительным тестом. Привезла скорая, врачи скорой в полной экипировке. В приемном из персонала кто в чем (хирургические маски, респираторы второго и у единиц третьего класса). Привезенный больной на вид вполне здоров. Кроме температуры 38 других симптомов я у него не видел слышал что доктор говорила по телефону, что у него состояние нормальное и симптомов, кроме температуры нет. На месте взяли у него еще раз тест, брать не хотели так как тест в больнице был последний, доктор консультировалась по телефону с кем-то из руководства, сказали брать тест. Пациент был в медицинской маске. Достаточно ли это нормально для других пациентов, (человек шесть-семь) находившихся в это время в приемном покое? При нас он три раза прошелся по коридору, делали ему рентген, брали анализ крови. И не является ли такое отсутствие разделения приемного покоя на красную и зеленую зону нормальным? Мне кажется это не правильно и является одним из главных путей распространения. Вот, а вы говорите "вільнолюди" виноваты.
Пенсионер написав:И не является ли такое отсутствие разделения приемного покоя на красную и зеленую зону нормальным? Мне кажется это не правильно и является одним из главных путей распространения. Вот, а вы говорите "вільнолюди" виноваты.
Даа, бардак. С учётом того, что ваша матушка явно в очевидной зоне риска по возрасту + видимо какие-то наслоились другие проблемы по хирургии, такие хождения коронавирусника по коридору просто опасны. А последний тест в больнице, это просто феерия. Я так понимаю, что деньги из коронавирусного фонда слили на дороги, идиоты ((( Теперь не могут сделать закупку.
72 % новых случаев в Украине получается это Западная Украина и город Киев. В центре, на юге и северо-востоке удивительно спокойно.
Интересно, что Зеленский больше всего истерит насчёт соблюдения карантина в Одессе, где по сравнению с многими другими регионами гораздо спокойнее. Зеля собирается на выходных посетить с разгромным визитом Одессу, где вроде с инспекцией хочет самолично посетить ночные клубы в Аркадии с карательной санкцией по нарушению режима карантина показательно на камеру. Возникает вопрос чего он не ездит с проверками карантина туда, где действительно болеют. Кстати насколько я понял сам Зеленский штраф за нарушение карантина и посиделки с корешами в кафе не заплатит, ибо суд первой инстанции постановил, что Президент - лицо неприкосновенное и просто суд не может легализовать этот штраф Зы. Я не юрист если что как правильно не знаю, но так прочитал в прессе про суд и штраф Зеленского.
статистика, як на мене, трохи дивна. коли сусідні області показують результат, що відрізніяться в рази (тернопіль/хмельницький, суми/харків, одеса/чернівці і т.д.), виникають питання. або одні приписують, або інші нічого не роблять, або і перше і друге разом. розбіг мав би бути якийсь плавніший, області ж не закриті, народ всеодно їздить туди сюди, на дорозі не проштовхнутися.
Uppi написав:Если народ это проглотит с ним все понятно . Дальше можно закручивать гайки сильнее.
Это по всему миру такая фигня. Штрафы в странах развитой демократии всегда зашкаливали. И не только там. Кто-то тут писал, что в Катаре выйти из дома без смартфона с коронавирусным приложением штраф 44 000 долларов. А вот в совке таких конских админштрафов никогда не было, и в масках не ходили, а то вам про совок кто-то в уши налил вчера по вашей молодости
К сожалению все эти карательные меры мало связаны с желанием сохранить здоровье граждан . Хотелось бы что бы государство боролось с болезнью и инфекциями вызывающими заболевания , а не собственными гражданами под благовидным предлогом . Я думаю что приложение в смарте о котором вы говорите скорее нужно для слежки за гражданами чем заботой об их здоровье . Просто выстраиваются полицейские государства под предлогом защиты здоровья . При этом сокращая больницы и мед. персонал. Вот собственно и пример подоспел . В Дании полиция избила фанатов из-за дистанции https://korrespondent.net/sport/4247255 ... dystantsyy На видео в статье видно как полицейский с заботой о здоровье лупасит человека .
Востаннє редагувалось Uppi в Чет 02 лип, 2020 14:17, всього редагувалось 1 раз.
Uppi написав:К сожалению все эти карательные меры мало связаны с желанием сохранить здоровье граждан . Хотелось бы что бы государство боролось с болезнью и инфекциями вызывающими заболевания , а не собственными гражданами под благовидным предлогом . Я думаю что приложение в смарте о котором вы говорите скорее нужно для слежки за гражданами чем заботой об их здоровье . Просто выстраиваются полицейские государства под предлогом защиты здоровья . При этом сокращая больницы и мед. персонал.
Пенсионер написав:Вчера пришлось положить маму в хирургию. (Киев). В приемном покое процедура заняла 3 часа. Больница принимает ковидных пациентов в том же приемном отделении. При нас поступил один с положительным тестом. Привезла скорая, врачи скорой в полной экипировке. В приемном из персонала кто в чем (хирургические маски, респираторы второго и у единиц третьего класса). Привезенный больной на вид вполне здоров. Кроме температуры 38 других симптомов я у него не видел слышал что доктор говорила по телефону, что у него состояние нормальное и симптомов, кроме температуры нет. На месте взяли у него еще раз тест, брать не хотели так как тест в больнице был последний, доктор консультировалась по телефону с кем-то из руководства, сказали брать тест. Пациент был в медицинской маске. Достаточно ли это нормально для других пациентов, (человек шесть-семь) находившихся в это время в приемном покое? При нас он три раза прошелся по коридору, делали ему рентген, брали анализ крови. И не является ли такое отсутствие разделения приемного покоя на красную и зеленую зону нормальным? Мне кажется это не правильно и является одним из главных путей распространения. Вот, а вы говорите "вільнолюди" виноваты.
И ещё скыглят, что "медики заражаются" и т.д.
В этой "пандемии" важен процесс, а не результат. Эта музыка будет играть вечно (помните, раньше были подобные регулярные промо-кампании с разными куриными, свиными, и прочими гриппами? Это продолжение той самой "франшизы")
Очередное исследование главного банка мира, в котором наш вирус, подталкивает всех отказаться от наличных. Ведь все деньги должны быть только у центробанков стран, все люди должны иметь счета в центробанках, государство должно иметь прямой доступ к каждому гражданину, чтобы ему помочь.
The pandemic has highlighted both progress and shortcomings in payments. Digital payments have allowed many economic activities (eg purchase of groceries and other essential goods) to continue online during the pandemic. Yet due to unequal access, low-income and vulnerable groups face difficulties in paying or receiving funds. Some central banks have warned that refusal by merchants to accept cash could place an undue burden on those with limited payment options.icon To reach the unbanked, some government-to-person (G2P) payments have relied on paper cheques, which take longer to process and may pose higher risks of fraud than bank transfers. Elsewhere, authorities have used new digital payment options (Graph III.D, right-hand panel). The crisis has amplified calls for greater access to digital payments by vulnerable groups and for more inclusive, lower-cost payment services going forward.
freeze написав:..... Зеля собирается на выходных посетить с разгромным визитом Одессу, где вроде с инспекцией хочет самолично посетить ночные клубы в Аркадии с карательной санкцией по нарушению режима карантина показательно на камеру. Возникает вопрос чего он не ездит с проверками карантина туда, где действительно болеют. ....
Болеть могут в Киеве и на Зап. Украине, а заражаться в ночных клубах и на пляжах Одессы. Глядя на столпотворение у вас в выходные, вполне можно поверить в такой вариант.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Найбільше респондентів – кожен третій, 37% – обрали варіант, що коронавірус був "спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/чи завдання шкоди окремим країнам". Ще 29% обрали варіант, що коронавірус "зроблений штучно у лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю". (Таким чином, 66% респондентів обрали один з двох варіантів, який означає штучне походження коронавірусу.) Обрали варіанти, що коронавірус з’явився природним шляхом і потім поширився на світ – 18%. ....Переважна більшість респондентів (70%) вважають, що коронавірус був штучно розроблений у Китаї. Ще 5% назвали США, 3% – Росію. Інші країни називалися рідше.