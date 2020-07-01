Додано: Чет 02 лип, 2020 11:09

Вчера пришлось положить маму в хирургию. (Киев). В приемном покое процедура заняла 3 часа. Больница принимает ковидных пациентов в том же приемном отделении. При нас поступил один с положительным тестом. Привезла скорая, врачи скорой в полной экипировке. В приемном из персонала кто в чем (хирургические маски, респираторы второго и у единиц третьего класса). Привезенный больной на вид вполне здоров. Кроме температуры 38 других симптомов я у него не видел слышал что доктор говорила по телефону, что у него состояние нормальное и симптомов, кроме температуры нет. На месте взяли у него еще раз тест, брать не хотели так как тест в больнице был последний, доктор консультировалась по телефону с кем-то из руководства, сказали брать тест. Пациент был в медицинской маске. Достаточно ли это нормально для других пациентов, (человек шесть-семь) находившихся в это время в приемном покое? При нас он три раза прошелся по коридору, делали ему рентген, брали анализ крови. И не является ли такое отсутствие разделения приемного покоя на красную и зеленую зону нормальным? Мне кажется это не правильно и является одним из главных путей распространения. Вот, а вы говорите "вільнолюди" виноваты.