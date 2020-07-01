ЛАД написав:freeze написав:..... Зеля собирается на выходных посетить с разгромным визитом Одессу, где вроде с инспекцией хочет самолично посетить ночные клубы в Аркадии с карательной санкцией по нарушению режима карантина показательно на камеру. Возникает вопрос чего он не ездит с проверками карантина туда, где действительно болеют.
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Болеть могут в Киеве и на Зап. Украине, а заражаться в ночных клубах и на пляжах Одессы.
Глядя на столпотворение у вас в выходные, вполне можно поверить в такой вариант.
Не верю в такой вариант. У нас в городе-миллионнике заболевают от ноля до нескольких человек в день. Тогда надо признать, что в городе удивительный штамм коронавируса, который заражает только приезжих, но местных не трогает.