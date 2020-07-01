freeze написав:..... Зеля собирается на выходных посетить с разгромным визитом Одессу, где вроде с инспекцией хочет самолично посетить ночные клубы в Аркадии с карательной санкцией по нарушению режима карантина показательно на камеру. Возникает вопрос чего он не ездит с проверками карантина туда, где действительно болеют. ....
Болеть могут в Киеве и на Зап. Украине, а заражаться в ночных клубах и на пляжах Одессы. Глядя на столпотворение у вас в выходные, вполне можно поверить в такой вариант.
Не верю в такой вариант. У нас в городе-миллионнике заболевают от ноля до нескольких человек в день. Тогда надо признать, что в городе удивительный штамм коронавируса, который заражает только приезжих, но местных не трогает.
freeze написав:...... Не верю в такой вариант. У нас в городе-миллионнике заболевают от ноля до нескольких человек в день. Тогда надо признать, что в городе удивительный штамм коронавируса, который заражает только приезжих, но местных не трогает.
Возможно, Вы правы. Не следил за Одессой. Но возможно и такое - одесситы сидят дома или на работе, а приезжие толкаются в ночных клубах и на пляжах и, соответственно, значительно чаще заражаются. "Социально активные".
Впрочем, всё это мои домыслы и спекуляции, так что не буду настаивать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Найбільше респондентів – кожен третій, 37% – обрали варіант, що коронавірус був "спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/чи завдання шкоди окремим країнам". Ще 29% обрали варіант, що коронавірус "зроблений штучно у лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю". (Таким чином, 66% респондентів обрали один з двох варіантів, який означає штучне походження коронавірусу.) Обрали варіанти, що коронавірус з’явився природним шляхом і потім поширився на світ – 18%. ....Переважна більшість респондентів (70%) вважають, що коронавірус був штучно розроблений у Китаї. Ще 5% назвали США, 3% – Росію. Інші країни називалися рідше.