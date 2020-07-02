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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1480148114821483

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:16

  ЛАД написав:
  freeze написав:..... Зеля собирается на выходных посетить с разгромным визитом Одессу, где вроде с инспекцией хочет самолично посетить ночные клубы в Аркадии с карательной санкцией по нарушению режима карантина показательно на камеру. Возникает вопрос чего он не ездит с проверками карантина туда, где действительно болеют.
....

Болеть могут в Киеве и на Зап. Украине, а заражаться в ночных клубах и на пляжах Одессы.
Глядя на столпотворение у вас в выходные, вполне можно поверить в такой вариант.



Не верю в такой вариант. У нас в городе-миллионнике заболевают от ноля до нескольких человек в день. Тогда надо признать, что в городе удивительный штамм коронавируса, который заражает только приезжих, но местных не трогает.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:39

  freeze написав:......
Не верю в такой вариант. У нас в городе-миллионнике заболевают от ноля до нескольких человек в день. Тогда надо признать, что в городе удивительный штамм коронавируса, который заражает только приезжих, но местных не трогает.

Возможно, Вы правы. Не следил за Одессой.
Но возможно и такое - одесситы сидят дома или на работе, а приезжие толкаются в ночных клубах и на пляжах и, соответственно, значительно чаще заражаются. "Социально активные". :)

Впрочем, всё это мои домыслы и спекуляции, так что не буду настаивать.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:06

  ЛАД написав:
Найбільше респондентів – кожен третій, 37% – обрали варіант, що коронавірус був "спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/чи завдання шкоди окремим країнам". Ще 29% обрали варіант, що коронавірус "зроблений штучно у лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю". (Таким чином, 66% респондентів обрали один з двох варіантів, який означає штучне походження коронавірусу.) Обрали варіанти, що коронавірус з’явився природним шляхом і потім поширився на світ – 18%.
....Переважна більшість респондентів (70%) вважають, що коронавірус був штучно розроблений у Китаї. Ще 5% назвали США, 3% – Росію. Інші країни називалися рідше.
https://m.censor.net.ua/ua/news/3204552/66_ukrayintsiv_upevneni_v_shtuchnomu_pohodjenni_koronavirusu_opytuvannya_kmis
Это к вопросу о всеобщей грамотности и сумме интеллекта. :)

А вы сходу отвергаете возможность искусственного происхождения COVID-19 ?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:49

  Кучинелли написав:
  wild.tomcat написав:
  Uppi написав:Украинцев будут штрафовать за отсутствие масок
https://korrespondent.net/ukraine/42468 ... tvye-masok
Нужно сразу отрезать голову . Нет маски , на общественные работы . В общем совок возвращается в самой его уро-ливой форме .


і правильно роблять. вам щось заважає надіти маску при вході в приміщення чи в транспорті? сильно принципових тільки так і можна чомусь навчити. у франціях, італіях і т.д. теж був совок, коли штрафували за відсутність маски?


Кроме штрафа нужно мордой в асфальт валить и по почкам дать, чтобы вильнопадла запомнила на всю жизнь, как рисковать чужой жизнью и вообще нарушать установленные правила.Я уже писал, что Зе и Ко будут тупарями, если не применят силу к неповиновавшимся, как это уже видели на примере мирных поджигателей и нигеров-наркоманов.Бездействие чревато переворотом, массой смертей, огромными убытками и т д.Дальше уговаривать вильнопадлу бесполезно и невозможно, только жесточайшие меры могут навести порядок в стране.

Цікаво що скаже Кучінеллі, якщо попаде під роздачу, чисто випадково, так як опинився в не той час, і в не тому місці
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 23:45

Мэр Москвы Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице.


Отголосовались, и норм. Можно расслабиться, нет необходимости в запугиваниях :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 00:24

ВООЗ: У світі вже 17 вакцин від коронавірусу випробовують на людях
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 01:08

  Starikan написав:.....
А вы сходу отвергаете возможность искусственного происхождения COVID-19 ?

Нет, не отвергаю.
Ещё раз - не считаю себя не то что специалистом, но даже любителем в вирусологии и современных возможностях генетики, поэтому не считаю себя вправе судить о такой возможности.
Могу полагаться только на мнение специалистов и оценивать доказательства. Объективных доказательств искусственного происхождения COVID-19 не видел, только предположения.
Поэтому цифры, которые я привёл, считаю проявлением современного мифотворчества.
Кроме того, это показатель веры пересичных в возможности науки и недоверия к учёным.

Уверен, помните песню Галича "Чувствую с напарником: Ну и ну! ...". По-моему, это из той же оперы. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 01:23


А толку ? Американский главный врач уже заявил что эффект защиты от вакцинации будет 70%
И судя по всему не длительный
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 01:37

  Ukrainian написав:

А толку ? Американский главный врач уже заявил что эффект защиты от вакцинации будет 70%
И судя по всему не длительный


а как у вас в Малопиндоссии ситуация ? )
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 01:43

  IMPRINTER написав:
  Ukrainian написав:

А толку ? Американский главный врач уже заявил что эффект защиты от вакцинации будет 70%
И судя по всему не длительный


а как у вас в Малопиндоссии ситуация ? )

В масках людей мало; кое где маски требую но в основном можно без них. Новых случаев заражения мало. Основное беспокойство вызывает ситуация у соседа и граница которую рано или поздно придётся открыть полностью
А так карантин уже почти не заметен
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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