Додано: П'ят 03 лип, 2020 01:08

Starikan написав: .....

А вы сходу отвергаете возможность искусственного происхождения COVID-19 ? .....А вы сходу отвергаете возможность искусственного происхождения COVID-19 ?

Нет, не отвергаю.Ещё раз - не считаю себя не то что специалистом, но даже любителем в вирусологии и современных возможностях генетики, поэтому не считаю себя вправе судить о такой возможности.Могу полагаться только на мнение специалистов и оценивать доказательства. Объективных доказательств искусственного происхождения COVID-19 не видел, только предположения.Поэтому цифры, которые я привёл, считаю проявлением современного мифотворчества.Кроме того, это показатель веры пересичных в возможности науки и недоверия к учёным.Уверен, помните песню Галича "Чувствую с напарником: Ну и ну! ...". По-моему, это из той же оперы.