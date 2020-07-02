freeze написав:..... Зеля собирается на выходных посетить с разгромным визитом Одессу, где вроде с инспекцией хочет самолично посетить ночные клубы в Аркадии с карательной санкцией по нарушению режима карантина показательно на камеру. Возникает вопрос чего он не ездит с проверками карантина туда, где действительно болеют. ....
Болеть могут в Киеве и на Зап. Украине, а заражаться в ночных клубах и на пляжах Одессы. Глядя на столпотворение у вас в выходные, вполне можно поверить в такой вариант.
Не верю в такой вариант. У нас в городе-миллионнике заболевают от ноля до нескольких человек в день. Тогда надо признать, что в городе удивительный штамм коронавируса, который заражает только приезжих, но местных не трогает.
freeze написав:...... Не верю в такой вариант. У нас в городе-миллионнике заболевают от ноля до нескольких человек в день. Тогда надо признать, что в городе удивительный штамм коронавируса, который заражает только приезжих, но местных не трогает.
Возможно, Вы правы. Не следил за Одессой. Но возможно и такое - одесситы сидят дома или на работе, а приезжие толкаются в ночных клубах и на пляжах и, соответственно, значительно чаще заражаются. "Социально активные".
Впрочем, всё это мои домыслы и спекуляции, так что не буду настаивать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Найбільше респондентів – кожен третій, 37% – обрали варіант, що коронавірус був "спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/чи завдання шкоди окремим країнам". Ще 29% обрали варіант, що коронавірус "зроблений штучно у лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю". (Таким чином, 66% респондентів обрали один з двох варіантів, який означає штучне походження коронавірусу.) Обрали варіанти, що коронавірус з’явився природним шляхом і потім поширився на світ – 18%. ....Переважна більшість респондентів (70%) вважають, що коронавірус був штучно розроблений у Китаї. Ще 5% назвали США, 3% – Росію. Інші країни називалися рідше.
і правильно роблять. вам щось заважає надіти маску при вході в приміщення чи в транспорті? сильно принципових тільки так і можна чомусь навчити. у франціях, італіях і т.д. теж був совок, коли штрафували за відсутність маски?
Кроме штрафа нужно мордой в асфальт валить и по почкам дать, чтобы вильнопадла запомнила на всю жизнь, как рисковать чужой жизнью и вообще нарушать установленные правила.Я уже писал, что Зе и Ко будут тупарями, если не применят силу к неповиновавшимся, как это уже видели на примере мирных поджигателей и нигеров-наркоманов.Бездействие чревато переворотом, массой смертей, огромными убытками и т д.Дальше уговаривать вильнопадлу бесполезно и невозможно, только жесточайшие меры могут навести порядок в стране.
Цікаво що скаже Кучінеллі, якщо попаде під роздачу, чисто випадково, так як опинився в не той час, і в не тому місці
Starikan написав:..... А вы сходу отвергаете возможность искусственного происхождения COVID-19 ?
Нет, не отвергаю. Ещё раз - не считаю себя не то что специалистом, но даже любителем в вирусологии и современных возможностях генетики, поэтому не считаю себя вправе судить о такой возможности. Могу полагаться только на мнение специалистов и оценивать доказательства. Объективных доказательств искусственного происхождения COVID-19 не видел, только предположения. Поэтому цифры, которые я привёл, считаю проявлением современного мифотворчества. Кроме того, это показатель веры пересичных в возможности науки и недоверия к учёным.
Уверен, помните песню Галича "Чувствую с напарником: Ну и ну! ...". По-моему, это из той же оперы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
А толку ? Американский главный врач уже заявил что эффект защиты от вакцинации будет 70% И судя по всему не длительный
а как у вас в Малопиндоссии ситуация ? )
В масках людей мало; кое где маски требую но в основном можно без них. Новых случаев заражения мало. Основное беспокойство вызывает ситуация у соседа и граница которую рано или поздно придётся открыть полностью А так карантин уже почти не заметен
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД