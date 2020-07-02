Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 02:34
Ukrainian написав:
А толку ? Американский главный врач уже заявил что эффект защиты от вакцинации будет 70%
И судя по всему не длительный
Інтерв'ю Fauci дивився. 100 відсотків не досяжні. Час покаже. 70% - краще, ніж нічого.
Dr. Anthony Fauci says he would "settle" for a Covid-19 vaccine that's 70% to 75% effective, but that this incomplete protection, coupled with the fact that many Americans say they won't get a coronavirus vaccine, makes it "unlikely" that the US will achieve sufficient levels of immunity to quell the outbreak.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:00
Смотрим сводочку за вчера.
Пандемия успешно развивается, в смысле успешно для коронавируса.
Ни дня без рекорда, новый абсолютный рекорд по обнаруженным зараженным за сутки по миру + 208 800.
Лидеры также обновили свои рекорды:
США + 57 200, тот же южный пояс в основном, Флорида практически догнала цифры штата Нью-Йорк в самые худшие для Нью-Йорка дни
Индия + 21 900, четвёртый месяц стабильно вверх
По количеству умерших от коронавируса за время пандемии, Мексика обогнала Испанию.
Помните сколько шума была и видео из Испании. А кто-то вспоминает сейчас про Мексику
В Украине за вчера умерло 27 человек. Второй результат за всё время по умершим.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:02
"Польща з 3 липня знову запроваджує карантин для осіб, котрі прилітають з України, який було скасовано лише 1 липня, — Dziennik Ustaw
У документі з переліку країн поза межами ЄС, з аеропортів яких пасажири мають право на в’їзд на територію Польщі без обов’язкового карантину, вилучено Україну."(c)
stryzhko
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:04
Статистика COVID-19 у регіонах
Всього випадків - 46 763 Нових - 876 Одужало - 20 558 (+505) Загинуло - 1 212(+27) Підозри - 92 421 (+1 245) Вінницька область — 1 915 (+20) Волинська область — 2 571 (+63) Дніпропетровська область — 1 103 (+8) Донецька область — 599 (+37) Житомирська область — 1 435 (+14) Закарпатська область — 3 126 (+80) Запорізька область — 579 (+3) Івано-Франківська область — 2 544 (+55) Кіровоградська область — 653 (+3) м. Київ — 5 347 (+105) Київська область — 2 702 (+47) Львівська область — 5 883 (+153) Луганська область — 84 (+1) Миколаївська область — 450 (+3) Одеська область — 1 792 (+56) Полтавська область — 322 (+2) Рівненська область — 3 950 (+73) Сумська область — 304 (+2) Тернопільська область — 1 990 (+32) Харківська область — 2 255 (+48) Херсонська область — 195 (+1) Хмельницька область — 822 (+14) Чернівецька область — 4 935 (+41) Черкаська область — 653 (+8) Чернігівська область — 554 (+7)
varlo
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:08
stryzhko написав:
"Польща з 3 липня знову запроваджує карантин для осіб, котрі прилітають з України, який було скасовано лише 1 липня, — Dziennik Ustaw
У документі з переліку країн поза межами ЄС, з аеропортів яких пасажири мають право на в’їзд на територію Польщі без обов’язкового карантину, вилучено Україну."(c)
а пішком/машином/бусом?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:15
varlo написав:
Статистика COVID-19 у регіонах
Всього випадків - 46 763
Нових - 876
Одужало - 20 558 (+505)
Загинуло - 1 212(+27)
Підозри - 92 421 (+1 245)
Вінницька область — 1 915 (+20)
Волинська область — 2 571 (+63)
Дніпропетровська область — 1 103 (+8)
Донецька область — 599 (+37)
Житомирська область — 1 435 (+14)
Закарпатська область — 3 126 (+80)
Запорізька область — 579 (+3)
Івано-Франківська область — 2 544 (+55)
Кіровоградська область — 653 (+3)
м. Київ — 5 347 (+105)
Київська область — 2 702 (+47)
Львівська область — 5 883 (+153)
Луганська область — 84 (+1)
Миколаївська область — 450 (+3)
Одеська область — 1 792 (+56)
Полтавська область — 322 (+2)
Рівненська область — 3 950 (+73)
Сумська область — 304 (+2)
Тернопільська область — 1 990 (+32)
Харківська область — 2 255 (+48)
Херсонська область — 195 (+1)
Хмельницька область — 822 (+14)
Чернівецька область — 4 935 (+41)
Черкаська область — 653 (+8)
Чернігівська область — 554 (+7)
в вашей статистике не хватает одного ключевого показателя - кол-во госпитализированных. по сути - это средние и тяжелые случаи. Мы знаем, что это 10-15% от симптомных. поэтому - важный показатель
если добавите, будет нагляднее
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
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