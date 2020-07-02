RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1481148214831484

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 240
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 02:34

  Ukrainian написав:

А толку ? Американский главный врач уже заявил что эффект защиты от вакцинации будет 70%
И судя по всему не длительный

Інтерв'ю Fauci дивився. 100 відсотків не досяжні. Час покаже. 70% - краще, ніж нічого.
Dr. Anthony Fauci says he would "settle" for a Covid-19 vaccine that's 70% to 75% effective, but that this incomplete protection, coupled with the fact that many Americans say they won't get a coronavirus vaccine, makes it "unlikely" that the US will achieve sufficient levels of immunity to quell the outbreak.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1284
З нами з: 07.10.09
Подякував: 282 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:00

Смотрим сводочку за вчера.
Пандемия успешно развивается, в смысле успешно для коронавируса.

Ни дня без рекорда, новый абсолютный рекорд по обнаруженным зараженным за сутки по миру + 208 800.
Лидеры также обновили свои рекорды:
США + 57 200, тот же южный пояс в основном, Флорида практически догнала цифры штата Нью-Йорк в самые худшие для Нью-Йорка дни
Индия + 21 900, четвёртый месяц стабильно вверх

По количеству умерших от коронавируса за время пандемии, Мексика обогнала Испанию.
Помните сколько шума была и видео из Испании. А кто-то вспоминает сейчас про Мексику :mrgreen:

В Украине за вчера умерло 27 человек. Второй результат за всё время по умершим.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
Повідомлень: 17485
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4282 раз.
Подякували: 6894 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Польща з 3 липня знову запроваджує карантин для осіб, котрі прилітають з України, який було скасовано лише 1 липня, — Dziennik Ustaw

У документі з переліку країн поза межами ЄС, з аеропортів яких пасажири мають право на в’їзд на територію Польщі без обов’язкового карантину, вилучено Україну."(c)
stryzhko
 
Повідомлень: 1199
З нами з: 04.10.16
Подякував: 283 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 46 763
Нових - 876

Одужало - 20 558 (+505)
Загинуло - 1 212(+27)
Підозри - 92 421 (+1 245)

Вінницька область — 1 915 (+20)
Волинська область — 2 571 (+63)
Дніпропетровська область — 1 103 (+8)
Донецька область — 599 (+37)
Житомирська область — 1 435 (+14)
Закарпатська область — 3 126 (+80)
Запорізька область — 579 (+3)
Івано-Франківська область — 2 544 (+55)
Кіровоградська область — 653 (+3)
м. Київ — 5 347 (+105)
Київська область — 2 702 (+47)
Львівська область — 5 883 (+153)
Луганська область — 84 (+1)
Миколаївська область — 450 (+3)
Одеська область — 1 792 (+56)
Полтавська область — 322 (+2)
Рівненська область — 3 950 (+73)
Сумська область — 304 (+2)
Тернопільська область — 1 990 (+32)
Харківська область — 2 255 (+48)
Херсонська область — 195 (+1)
Хмельницька область — 822 (+14)
Чернівецька область — 4 935 (+41)
Черкаська область — 653 (+8)
Чернігівська область — 554 (+7)
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 6285
З нами з: 11.04.12
Подякував: 352 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:08

  stryzhko написав:"Польща з 3 липня знову запроваджує карантин для осіб, котрі прилітають з України, який було скасовано лише 1 липня, — Dziennik Ustaw

У документі з переліку країн поза межами ЄС, з аеропортів яких пасажири мають право на в’їзд на територію Польщі без обов’язкового карантину, вилучено Україну."(c)

а пішком/машином/бусом?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20126
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1118 раз.
Подякували: 1391 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:15

  varlo написав:Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 46 763
Нових - 876

Одужало - 20 558 (+505)
Загинуло - 1 212(+27)
Підозри - 92 421 (+1 245)

Вінницька область — 1 915 (+20)
Волинська область — 2 571 (+63)
Дніпропетровська область — 1 103 (+8)
Донецька область — 599 (+37)
Житомирська область — 1 435 (+14)
Закарпатська область — 3 126 (+80)
Запорізька область — 579 (+3)
Івано-Франківська область — 2 544 (+55)
Кіровоградська область — 653 (+3)
м. Київ — 5 347 (+105)
Київська область — 2 702 (+47)
Львівська область — 5 883 (+153)
Луганська область — 84 (+1)
Миколаївська область — 450 (+3)
Одеська область — 1 792 (+56)
Полтавська область — 322 (+2)
Рівненська область — 3 950 (+73)
Сумська область — 304 (+2)
Тернопільська область — 1 990 (+32)
Харківська область — 2 255 (+48)
Херсонська область — 195 (+1)
Хмельницька область — 822 (+14)
Чернівецька область — 4 935 (+41)
Черкаська область — 653 (+8)
Чернігівська область — 554 (+7)


в вашей статистике не хватает одного ключевого показателя - кол-во госпитализированных. по сути - это средние и тяжелые случаи. Мы знаем, что это 10-15% от симптомных. поэтому - важный показатель

если добавите, будет нагляднее
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3210
З нами з: 14.03.06
Подякував: 195 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1481148214831484
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jump, kmm3, ramzes4, Uppi, varlo, zzzzzz і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 703, 704, 705
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7042 1585187
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 13:09
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87359)
03.07.2020 09:32
EximBonus Bot (1629)
03.07.2020 09:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.