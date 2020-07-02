А толку ? Американский главный врач уже заявил что эффект защиты от вакцинации будет 70% И судя по всему не длительный
Інтерв'ю Fauci дивився. 100 відсотків не досяжні. Час покаже. 70% - краще, ніж нічого.
Dr. Anthony Fauci says he would "settle" for a Covid-19 vaccine that's 70% to 75% effective, but that this incomplete protection, coupled with the fact that many Americans say they won't get a coronavirus vaccine, makes it "unlikely" that the US will achieve sufficient levels of immunity to quell the outbreak.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Смотрим сводочку за вчера. Пандемия успешно развивается, в смысле успешно для коронавируса.
Ни дня без рекорда, новый абсолютный рекорд по обнаруженным зараженным за сутки по миру + 208 800. Лидеры также обновили свои рекорды: США + 57 200, тот же южный пояс в основном, Флорида практически догнала цифры штата Нью-Йорк в самые худшие для Нью-Йорка дни Индия + 21 900, четвёртый месяц стабильно вверх
По количеству умерших от коронавируса за время пандемии, Мексика обогнала Испанию. Помните сколько шума была и видео из Испании. А кто-то вспоминает сейчас про Мексику
В Украине за вчера умерло 27 человек. Второй результат за всё время по умершим.
Starikan написав:..... А вы сходу отвергаете возможность искусственного происхождения COVID-19 ?
Нет, не отвергаю. Ещё раз - не считаю себя не то что специалистом, но даже любителем в вирусологии и современных возможностях генетики, поэтому не считаю себя вправе судить о такой возможности. Могу полагаться только на мнение специалистов и оценивать доказательства. Объективных доказательств искусственного происхождения COVID-19 не видел, только предположения. Поэтому цифры, которые я привёл, считаю проявлением современного мифотворчества. Кроме того, это показатель веры пересичных в возможности науки и недоверия к учёным.
Уверен, помните песню Галича "Чувствую с напарником: Ну и ну! ...". По-моему, это из той же оперы.
Подскажите в мире работает куча биолабораторий , уханьская например . В Украине есть несколько Американских . Подскажите каковы их цели и зачем они нужны ? И это на фоне закрытия национального Института Вирусологии .